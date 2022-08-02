لماذا تتشقق كعوب الأقدام.. وكيف يمكن علاجها بشكل طبيعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حين تظهر التشققات على كعبيك، ستفترض مباشرة أن ذلك راجع إلى جفاف الجلد أو نقص رطوبته.

ومع ذلك في بعض الحالات قد تكون هناك أسباب عديدة أخرى، تقف وراء تقشر الكعبين.

إليك 6 أسباب قد تؤدي إلى حدوث تشققات في كعبيك. وفي نهاية التقرير ختمنا بوصفة لنقع القدمين في محلول يمكن أن يساعدك على التخلص من هذه المشكلة بسرعة وفقاً لموقع "برايت سايد".

6. الوزن الزائد

تتحمل القدمان وزن جسمك بالكامل، لذلك فعندما يزيد وزنك، يزيد معه الضغط على مناطق الدهون تحت كعبيك (أسفل القدم).

وفي هذه الحالة، يضطر الكعب للتوسع على الجوانب تحت تأثير ثقل الجسم، وإذا كانت بشرتك تفتقر إلى الرطوبة، فسوف تظهر التشققات.

كيف يمكن معالجته:

يمكنك حساب وزنك المثالي من خلال هذا الرابط. احرص على الحفاظ على وزنك دائماً ضمن النطاق "العادي".

وضع في اعتبارك أيضاً أن مرضى السكري مرشحون أكثر لظهور التشققات على كعوبهم، لذا تحقق من مستوى السكر في دمك بانتظام.

5. نقص الفيتامينات

في ظل نقص بعض الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى، لا يمكن أن تحافظ بشرتك على سلامتها ونضارتها، بل تصبح جافة وسميكة.

كيف يمكن معالجته:

أضف إلى نظامك الغذائي المزيد من الأطعمة الغنية بالفيتامينات: A و B3 و C و E إلى جانب الزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

4. الأحذية غير المناسبة

عادة ما تسمح الأحذية المفتوحة من الخلف مثل الصنادل أو الشباشب للدهون المكتنزة تحت كعبيك أن تتمدد إلى الجوانب، وتزيد من احتمالية حدوث التشققات. وهو نفس التأثير الذي يمكن أن تتركه لديك الأحذية غير الملائمة أو ذات النعال الرقيقة.

كيف يمكن معالجته:

انتعل حذاء كعبه مغلق، يمنح قدمك الراحة والدعم المناسب لها. ويمكنك أيضاً استشارة أخصائي في طب الأقدام للتأكد من اختيارك المقاس المناسب.

3. انقطاع الطمث

بعد انقطاع الطمث، تعاني بعض النساء من الإصابة بـ “التقرن الجلدي” ، وهي حالة قد تؤدي إلى تشقق الجلد، سواء في كعب القدمين أو مناطق أخرى من الجسم.

كيف يمكن معالجته:

للتخلص من الشقوق التي تظهر على كعبيك في هذه الحالة، يمكنك تجريب مراهم الأستروجين الموضعية، لكن لا تنسي استشارة الطبيب أولاً.

2. إطالة الوقوف

إن الوقوف لفترة طويلة، خاصة على الأرضيات الصلبة أو الخشبية، يمكن أن يشكل مزيداً من الضغط الإضافي على كعبيك ويساهم في تمدد الجلد في هذه المنطقة.

كيف يمكن معالجته:

حاول تجنب مواصلة الوقوف لفترة طويلة جداً. إذا لم يكن ذلك في استطاعتك، فقم ببعض التمارين البسيطة، لإعادة توزيع الضغط بين كعبيك من وقت لآخر.

1. عادات الاستحمام الخاطئة

الاستحمام بمياه ساخنة أو لفترات طويلة ليس مناسباً للجسم. فبقاء القدمين في المياه يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية عن الجلد، ويتركه خشناً وجافاً. وإلى جانب ذلك، يعمل الاستعمال المبالغ فيه للصابون والمنظفات على إتلاف حواجز الجلد الطبيعية.

كيف يمكن معالجته:

استحم دائماً بمياه فاترة (دافئة) وقلل وقتك في الحمام حتى لا يتجاوز 5-10 دقائق لتجنب فقدان الرطوبة. امسح قدميك بمنشفة بعد غسلهما، وتأكد من استخدام مرهم مرطب في الختام. ومن الأفضل أيضاً تجنب الصابون الصلب أو المنتجات المعطرة للعناية بالبشرة.

تحضير محلول يساعد على تقشير الكعبين

إن نقع القدمين في محلول الليستيرين قد يلين الجلد الميت المتراكم على كعبيك ويسهل عليك تنظيفه. الليسترين يعمل أيضاً كمطهر لترطيب البشرة، وذلك بفضل العناصر الكيميائية النباتية الموجودة فيه، مثل المنثول والثيمول.

المكونات التي نحتاجها:

ـ 1 كوب من الليسترين.

ـ كوب من الخل الأبيض.

ـ 2 كوبان من الماء.

طريقة التحضير:

نقوم بمزج الليسترين والخل الأبيض والماء في حوض. ثم ننقع القدمين في المحلول لمدة 10-15 دقيقة. وبعدها نعمل على فرك الكعبين بلطف باستعمال أي نوع من الحجر الخشن الخفاف.

وأخيراً نشطف القدمين بالماء الدافئ، ونمسحهما بمنشفة، ونختم باستعمال مرهم للترطيب.