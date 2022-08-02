12 عادة صحية قد تؤذيك إذا أفرطت في ممارستها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد تشعر بأنك محاط بالكثير من المعلومات التي تدعي أنها "ترشدك" في طريقك لتصبح أكثر صحة أو سعادة، واعدة إياك بإضافة السنوات إلى عمرك.

غير إن بعض المعلومات على الإنترنت ما هي إلا خرافات صدقناها لكثرة تناقلها، إليك قائمة بالإجراءات الروتينية المفيدة لصحتنا التي قد تنقلب إلى ضدّها عند الإفراط فيها وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. شرب 8 أكواب ماء يوميا

إذا كنت تشعر بالعطش، فمن المستحسن جلب زجاجة ماء وشربها، خاصة إذا كنت تعيش في مكان حارّ أو مارست الرياضة لتوك. لكن لا تنس أن المشروبات الأخرى تحتوي على الماء أيضاً، مثل الشاي والصودا، لذلك فإن ما تستهلكه من الماء أكبر مما تعتقد.

شرب الكثير من الماء يمكن أن يكون خطيراً عليك لأن كليتيك قد تعجزان عن التخلص من الماء الزائد.

أجسامنا ليست متطابقة، لذلك قد تحتاج إلى أكثر أو أقل من 8 أكواب في اليوم. ولا يوجد دليل علمي على أن الماء الزائد له أيّ فوائد صحية.

2. تناول الكثير من الجزر

رغم أن الجزر من الخضروات الصحية التي يجب دمجها في نظامك الغذائي، إلا أنه لن يمنحك القدرة على الرؤية الليليّة.

صحيح أنه غني بفيتامين أ الذي يساعد على تقوية البصر، لكنه لن يساعدك في الظلام. هذه خرافة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

لا تملأ عربة التسوق بالجزر، فتناول الكثير منه قد يسبب حالة تسمى كاروتينيميا، حيث يتحول لون الجلد للبرتقالي بسبب محتواه من مادة البيتاكاروتين. العديد من الفواكه والخضروات الأخرى تحتوي على هذه الصبغة، لكنها وفيرة في الجزر.

3. النوم أكثر في عطلة نهاية الأسبوع

النوم ضروري لصحة بدنية وعقلية جيدة، لكنك لن تعوض كل تلك الليالي التي لا تنام فيها بالنوم لوقت متأخر في أيام إجازتك. كما أنك إن كنت تنام كثيراً، فقد تواجه بعض المشكلات العصبية غير السارة.

4. تفريش أسنانك بعد كل وجبة

ينصح بتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يومياً، ولكن إن كنت تعتقد بوجوب تفريش أسنانك بعد كل مرة تأكل فيها، ففكر مرة أخرى. قد تتسبب في إتلاف أسنانك بدلاً من الاعتناء بها. إذا أكلت أو شربت شيئاً حمضياً، فلا تسارع للفرشاة لأنك قد تسهل بذلك اهتراء مينا الأسنان. انتظر ما لا يقل عن 30 دقيقة إلى ساعة قبل غسل الأسنان بالفرشاة.

5. يمكنك استبدال السكر بالمحليات البديلة

عدم الإفراط في تناول السكر أمر حكيم، ولكن الاستغناء عنه تماماً واستبداله بأنواع المحليات قد لا يكون القرار الأفضل. بعض هذه الخيارات المتاحة اصطناعية تماماً وقد يكون لها آثار جانبية طويلة المدى.

6. تناول المكملات الغذائية

لمجرد أنك تسمع أن الناس يداومون عليها لا يعني تلقائياً أنه يجب عليك ذلك. إذا كنت نباتياً وتعاني من نقص في فيتامين ب12، فهذا أمر مفهوم.

أظهرت إحدى الدراسات أن الجرعات العالية من مكملات الفيتامينات لا تمنع بعض المشكلات الصحيّة، ويمكن أن تكون ضارة.

حاول أن تختار نظاماً غذائياً متنوعاً يشتمل على البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

7. يمكنك استبدال وجبتك بالسموذي

السموذي رائع، لكنه يحتوي في الغالب على الفاكهة والماء والحليب، وهذه المكونات لا تزودك بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

إلى جانب ذلك، تحتوي الكثير من عصائر السموذي على كمية كبيرة من الفاكهة، وقد يؤدي تناولها دفعة واحدة إلى زيادة نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين ومعه وزنك.

8. أكل أطعمة منخفضة بالكربوهيدرات

أصبح نظام الكيتو الغذائي شائعاً في جميع أنحاء العالم، لأن الناس يفقدون وزنهم بالفعل عند اتباعه. عند الامتناع عن أكل الكربوهيدرات، يحوّل جسمك الدهون المتبقية إلى طاقة يستخدمها لأداء وظائفه. على المدى الطويل، لن تفيدك هذه الاستراتيجية.

يمكنك محاولة التخلص من الكربوهيدرات المصنَعة، مثل الدقيق الأبيض والسكر الأبيض، والاحتفاظ بالحبوب الكاملة التي تحتوي على الكثير من الألياف.

9. استخدام الواقي من الشمس

يمكن للواقي من الشمس أن يحميك من أمراض جلدية معينة، لكن هذا لا يعني أن الشمس هي عدوك الأول. قد يؤدي استخدام الكثير من واقي الشمس إلى نقص في فيتامين د، ولا يحتاج ذوو البشرة الداكنة بالضرورة إلى واقي من الشمس.

يُوصي الخبراء بالتعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة يومياً للحصول على فيتامين د الضروري لتجنب الاكتئاب ومرض تليّن العظام.

10. ممارسة الرياضة كل يوم

لا أحد يستطيع إنكار فوائد ممارسة الرياضة، لكن التمارين الرياضية كل يوم لا تترك لجسمك أي وقت للراحة. والراحة مهمة لتعافي عضلاتك واسترخاء جسمك بشكل عام، وقد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين لتعريض جسمك للكثير من الضغط ورفع مستوى الكورتيزول بشكل ملحوظ.

11. إدخال أعواد القطن في أذنيك

شمع الأذن ليس بالضرورة مؤذياً فهو مهم لمنع الغبار أو الأوساخ من دخول أذنك، ولكن إذا كنت من محبّي أعواد القطن، فحاول استخدامها على الجزء الخارجي من الأذن فقط. لا تدخلها كثيراً في قناة الأذن، فقد يكون ذلك خطيراً جداً وقد يسبب الصّمَم والغثيان وفقدان حاسة التذوق.

12. شراء المنتجات التي تحمل علامة "صحيّ"

ليس كل ما يوصف بأنه "صحّي" هو في الواقع كذلك. قد تكون هذه حيلة تسويقيّة، لذلك كن يقظاً واقرأ المكونات الموجودة على ملصقات القيمة الغذائية. هذه هي أقوى المؤشرات على أن المنتج يستحق الشراء أم لا.