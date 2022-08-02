إذا ظهرت عليك هذه العلامات.. توجه إلى الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يقصر العديد من الأشخاص في حق نفسهن وذلك عن طريق تجاهل المشكلات الصحية البسيطة وقلة قليلة منا يزور الطبيب، وتتمثل هذه الأعراض كالآتي:

- التهاب رئوي

يُعرف أن الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي هي سعال طويل وحمى، فإذا كنت قد أصبت بنزلة برد مؤخرًا ولا تزال تواجه صعوبات في التنفس،أو شعرت بالتعب الشديد بعد يوم عمل، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهاب رئوي خفي.

يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى أيضًا، مثل الصفير أثناء الزفير والاستنشاق والتهيج وشحوب البشرة، فهنا يجب زيارة الطبيب.

-تورم تحت الجلد

عادةً ما تشير التعليمات الخاصة بالفحص الذاتي أول بأول بحثًا عن علامات مخاطر الأورام إلى فحص والتحقق من وجود كتل في أماكن معينة مثل الثديين والإبطين، ومع ذلك،يمكن أن يتضح أنها أورام حميدة أو أنواع مختلفة من الفطريات أو الخراج غير الضار نسبيًا، ولكنها قد تكون أيضًا أعراضًا لأمراض أكثر خطورة فيجب عليك زيارة الطبيب وخاصة في حالة اﻷمراض الجلدية، وذلك نقلاً عن موقع "healtline".

-تساقط الشعر بغزارة

يؤثر جهاز الغدد الصماء على جميع العمليات التي تحدث في الجسم، ولهذا السبب من المهم مراقبة الغدة الدرقية، ومن العلامات التي تدل على وجود خلل في الهرمونات هو تساقط الشعر المفاجئ أو تغير في بنيتة.

وذلك ﻷن خلايا الشعر هي الأسرع في الجسم تأثرا، وهذا هو السبب في أن التغيرات الهرمونية تؤثر عليها أولاً وتؤدي إلى إبطاء نمو الشعر، وتخفيفه وضعفه، لذلك إذا كنت تعاني من الإرهاق وتغيرات الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية بالإضافة إلى تساقط الشعر، فهذه علامة على أنه يجب عليك زيارة أخصائي الغدد الصماء بدلاً من طبيب اللأمراض الجلدية.

-ضيق في التنفس:

عادة ما يعرف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالجهاز التنفسي أسباب ضيق التنفس لديهم.

ولكن هناك بعض اﻷسباب اﻷخرى التي تدل عليه منها، ارتجاع المريء ومشاكل في القلب يحدث الارتجاع الحمضي، وأيضًا يمكن أن يكون ضيق التنفس علامة على قصور القلب أيضًا، لذلك إذا كنت قد تعرضت لعدة نوبات من ضيق التنفس، فمن الأفضل الذهاب للطبيب.

-اﻹصابة بذبحة صدرية

إذا كنت أصبت بذبحة صدرية من قبل، وتصاب بالبرد طوال الوقت، وتشعر بألم في المفاصل في الصباح، فعليك زيارة طبيب أمراض الروماتيزم، ليساعد في اكتشاف المشكلة مبكراً وإيقافها في الوقت المناسب.

-تغير لون الجلد

يجب عليك زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ألوان غير عادية في الجلد، ومنها ظهور بقع صفراء على الجلد وتصبغ بني في الإبط، حيث يشير هذا اﻷصفرار إلى تلف أنسجة الكبد أو قنواته، بينما يشير اللون المتغير للإبطين إلى زيادة الحديد.