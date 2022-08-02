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الامارات | الفلبين ترصد حالتين..ماهو «القنطور» متحورة «كورونا» الجديد؟

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين ترصد حالتين..ماهو «القنطور» متحورة «» الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية رصد أول حالتي إصابة بسلالة «بي إيه.2. 75» المتحورة من فيروس كورونا، والذي تطلق عليه وسائل الاعلام اسم «القنطور»، بحسب ما أوردته صحيفة «مانيلا تايمز» اليوم الثلاثاء.

وقالت ماريا روزاريو فيرجيري المسؤولة في وزارة الصحة، إن المصابين الاثنين من منطقة فيساياس، وأن أحدهما حصل على جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما لم يحصل الاخر على أي من جرعات اللقاح.

وقالت فيرجيري إنه يتم حاليا التحقق من الاشخاص الذين تعاملوا مع الماصبين، وتواريخ سفرهما وحالتهما الصحية، إلا أنهما يعتبران حاليا متعافين.

وكان قد تم رصد المتحور - الذي تطلق عليه وسائل الاعلام اسم «القنطور» - لأول مرة في الهند، ويقال إنه أكثر عدوى وأكثر مراوغة للجهاز المناعي، بالمقارنة مع المتحورات الأخرى من الاوميكرون.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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