تفاصيل جديدة في قضية آمبر هيرد وجوني ديب.. 6 آلاف مستند تدين الطرفين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من إغلاقها رسميًا، إلا أن قضية جوني ديب وآمبر هيرد ما تزال تثير الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم الكشف مؤخرًا، عن عدد من الوثائق التي لم تنشر بعد في قضية التشهير التي باتت تتصدر الاهتمام والأحاديث على مدار الأشهر القليلة الماضية.

تفاصيل جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

وحسب ما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أنه تم التوصل إلى مجموعة من المستندات التي حاول فريق المحامين الخاص جوني ديب تقديمها إلى هيئة المحكمة بغرض الإساءة لسمعة آمبر هيرد، فيما حاول الفريق المختص بالأخيرة تقديم بعض الأوراق التي تدين «ديب» بحصوله على بعض العقاقير التي ستفيد «هيرد» في القضية.

وتضمنت تلك المستندات التي لم يتم الإعلان عنها نحو 6 آلاف مستند، تم تقديمها من قبل الطرفين لمحاولة إدانة كل منهما لبعضهما البعض، لكن هيئة المحكمة رفضت الاستناد إليها واعتبرتها غير مقبولة.

آمبر هيرد تعلن إفلاسها

وقبل يومين، أعلنت آمبر هيرد في تصريحات إعلامية لها، أنها أفلست على أرض الواقع، وباتت غير قادرة على تسديد القيمة الخاصة بعقوبة تشهيرها بزوجها السابق جوني ديب، وهو الأمر الذي شكل صدمة بالنسبة للكثير من المتابعين بمختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أيضًا أن محكمة فيرفاكس بولاية فيرجينيا الأمريكية، كانت استقبلت قبل عدة أسابيع، دعوى من محامي آمبر هيرد، بإلغاء الحكم الصادر ضد موكلتهم أو تغييره، وذلك بعد توجيههم اتهامات مباشرة بأن زوجها السابق جوني ديب، بأنه قدم تصريحات تسيء إلى سمعة الأولى، التي كانت غير مدعومة بأدلة كافية لإدانة «هيرد».