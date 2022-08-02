استشاري تغذية يحذر من خطورة قلة شرب المياه.. تسبب الإرهاق وزيادة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

ننسى في كثير من الأحيان شرب الماء بكمية كافية سواء في النهار خلال الطقس الحار أو في الليل، ويعتبر فصل الصيف من أكثر الفصول التي يحتاج فيها الجسم للمياه، ولذلك يجب شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى لا يدخل الجسم في مرحلة الجفاف، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ هن، الذي أكد أن معظم الناس تشرب الماء حينما تتذكر وليس عندما تحتاج، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية للصحة وتنعكس على كثير من الأشياء.

لون البول مؤشر على الجفاف

وأوضح «حلمي» أنه عادة ما نشرب المياه حينما نشعر بالعطش الشديد، ما يعني أن الجسم فقد الكثير جدًا دون وعي منا أو التفات لما يحتاجه الجسم: «إحنا في الصيف محتاجين نشرب كل شوية، مش كل ما نعطش، أكبر دليل يأكد كلامي، لون البول، أغلب الناس في الصيف لون البول عندهم أصفر داكن وأحيانًا بيوصل لبرتقالي وبني فاتح، وده معناه إن جسمك في حالة جفاف، وبيحبس مياه لأن حضرتك مش بتشرب كفاية».

الآثار السلبية لقلة شرب الماء في الصيف

- يزيد تركيز الأملاح، فيحبس مياه أكثر.

- زيادة الوزن.

- قلة الحرق، فزيادة أكبر في الوزن.

- ضعف عضلاتك، ما يعني أن الحرق سيقل.

- كثرة فرص تخزين الدهون.

هذا بالإضافة إلى أن كل خلايا الجسم وأنسجته وأجهزته لن تعمل بكامل كفاءتها وطاقتها في عدم وجود مياه بشكل كافي، وفقدان التركيز.

وذكر استشاري التغذية العلاجية أن الشخص عند عدم شربه لكمية كافية من المياه، يصاب بالهبوط وعدم القدرة على القيام بالأنشطة اليومية، ويبرر كل هذا التعب بالحر والصيف، بينما السر في عدم شرب كمية كافية من المياه كل فترة.

واختتم «حلمي» أن هناك علامة سهلة يمكن عن طريقها، معرفة هل تأخذ كفايتك من المياه أم لا وهي أنه عندما يكون لون البول أصفر فاتح جدًا أقرب للشفاف، فهو دليل على أنك تتناول كمية كافية للمياه، والعكس صحيح.