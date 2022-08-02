«طبيب مناعة» يحذر من تناول المشروبات الباردة والأيس كريم بفصل الصيف: تضعف الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن شرب المياه الأمثل يجب أن تكون المياه بدرجة حرارة الغرفة «من الحنفية»، لافتًا إلى خطورة شرب المشروبات والمياه باردة.

المشروبات الباردة تقوم بتقليل مناعة الجسم

وأضاف بدران في حوار مع الإعلامية دينا قنديل على قناة «النيل للأخبار»، أن الشعور المصاحب بالانتعاش مع شرب المشروبات البارد كاذب، لافتًا إلى أن المشروبات الباردة تعوق الشعور بالارتواء، مؤكدًا أن المشروبات الباردة تقوم بتقليل مناعة الجسم، كما أنها تؤدي إلى انقباض في الشعيرات الدموية وانقباض بالأوعية الدموية.

بدران: يحذر من تناول الأيس كريم بفصل الصيف

وكشف عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية عن خطورة تناول الأيس كريم بفصل الصيف، حيث يؤدي إلى زيادة نسبة الجفاف بالجسم، فضلًا عن ارتفاع نسبة السكر بالدم، وخطورة المواد الحافظة المضافة إليه على الجسم.

بدائل صحية للمثلجات

وأوضح بدران أنه من الضروري استبدال المثلجات بالخضار والفاكهة، لافتًا إلى أهميتها في إمداد الجسم بالمياه التي يحتاجها، إضافة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات، مشيرًا إلى دورها الهام في رفع مناعة الجسم.

الكوسة والسلطة من أهم المأكولات الصحية بالصيف

ولفت عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية إلى أهمية تناول السلطة بفصل الصيف، مشيرًا إلى أهمية تناول الكوسة التي تمد الجسم بالمياه، حيث أنها من القرعيات التي ينتمي لها البطيخ والشمام.

ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية

وأكد بدران على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المقلية التي تؤدي إلى الإصابة بالعطش، والابتعاد عن المخللات والأطعمة المزودة بكميات كبيرة من الأملاح، موضحًا أنه من الأفضل تناول الطعام مسلوق أو مشوي، لافتًا إلى ضرورة اقتناء الأفراد لزجاجات مياه طوال الوقت وأثناء سيرهم بالشارع.