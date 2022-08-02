طرق حماية طفلك من الحروق الشمسية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Brigitte” أن الأطفال الصغار أكثر عُرضة للإصابة بحروق شمسية خلال فصل الصيف.

ولحماية الأطفال من الإصابة بحروق شمسية، أوصت المجلة المعنية بالصحة والجمال الوالدين بتطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30 على بشرة الطفل قبل التعرض لأشعة الشمس بنصف ساعة، مع مراعاة أن يكون الكريم مخصصا لبشرة الأطفال وخاليا من الكحول.

ويراعى أيضا تجديد طبقة كريم الحماية كل ساعتين أو بعد السباحة مباشرة.

وأكدت “Brigitte” أيضا على أهمية حماية عين الطفل بواسطة نظارة شمسية مناسبة وكذلك حماية الرأس بواسطة قبعة توفر حماية لمؤخرة العنق أيضا.

ومن الأفضل أيضا، إن أمكن، ارتداء ملابس ذات حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة (معيار UV-801).