استايلست: الفاتح والملابس القطنية مناسبة لفصل الصيف.. واحذروا من الليكرا والجينز

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الكثير من السيدات والفتيات يجدن صعوبة في كيفية اختيار الملابس والأزياء سواء في الحياة اليومية أو في المناسبات الخاصة والحفلات، رغم امتلاء خزينتهن بالكثير من القطع والملابس، إلا أنهن يجدون عائق شديد في كيفية اختيار المناسب، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

كيفية اختيار الملابس في فصل الصيف

سماء شريت، لايف ستايلست، حددت خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، أنواع الأقمشة والملابس التي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، إذ تقول:«عادة ما يتم اختيار الألوان الفاتحة في الملابس والقطنية والتي ترطب على الجسم في الصيف والشتاء، هناك نوع من الأقمشة الخفيفة ولكن تعطي إحساس بالحر، منها الصوف الكاشمير، تختلف حسب تكوين النسيج، مش أي حاجة نشتريها، ممكن الشخص يكون عنده حساسية من خامة ما أو أنواع تتفاعل مع الجسم وتخرج روائح سيئة جدا مهما كانت درجة نظافة الشخص، لما الشخص يلبس حاجة مضبوطة أوي، بيعلي نسبة الاحتكاك وبيزود العرق والحساسية، كخامة الليكرا، كل واحد بيكون عارف جسم وايه اللي يناسبه ولا لاء، ممكن يسبب حزام ناري وأمراض مختلفة».

أنواع أقمشة يجب الابتعاد عنها في فصل الصيف

«الليكرا والدانتيل، قماش الصبغة، الجينز»، تعتبر تلك الأنواع من التي حذرت منها اللايف استايلست، التي قد تصيب البعض بالعديد من المشاكل، إذ تضيف: «المسام في الهدوم بتفرق جدا في الصيف، أكتر منها في الشتاء، الجينز يعتبر من الأقمشة السميكة التقيلة، نتيجة لاختلاف التركيب النسجي، هناك أنواع مختلفة منه تشعر الشخص بعدم الاحساس بالثقل وخفيفة على الجسم، تخانة السمك بتفرق حتى لو من النوع القطني».

وعن طريقة اختيار الملابس التي تتناسب مع فترة الصباح، قالت: «يجب اختيار الألوان الفاتحة، لتقليل الإحساس بالحرارة، عدم ارتداء ملابس ضيقة خاصة قي منطقة الصدر، منعا للعرق، لو شخص معندوش حساسية، من 50٪ قطن ومواد طبيعية مثل الفسكوز والكتان، كونه مريح جدا في فصل الصيف».