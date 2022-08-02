«أستاذ مناعة»: التوقيت المناسب للجلوس على الشواطئ من الصباح الباكر حتى الـ12 ظهرا

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن التوقيت المناسب للجلوس على الشواطئ هو في الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وبعد الساعة الرابعة عصرًا، محذرًا من الجلوس أمام الشاطئ فترة الظهيرة، كاشفًا عن أن أشعة مسرطنة على المدى البعيد.

ضرورة ارتداء الملابس القطنية بألوان فاتحة

وأضاف بدران في حوار مع الإعلامية دينا قنديل على قناة «النيل للأخبار»، أنه من الضروري أن يرتدي المصيفين القبعات على الرأس وأن يجلسوا بالظل أثناء الموجات الحارة، لافتًا إلى ضرورة ارتدائهم لملابس قطنية خفيفة وفضفاضة بيضاء أو فاتحة اللون.

مراعاة التباعد الاجتماعي بالمصايف

وأوضح عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية أنه من الضروري تقليل التجمعات أثناء المصايف، نظرًا لانتشار الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن التدخين.

علاقة الإصابة بالإجهاد الحراري بنقص فيتامين c

وكشف بدران عن وجود علاقة بين نقص فيتامين c والإصابة بالإجهاد الحراري أثناء الموجات الحارة حتى بالمكوث بالمنزل وعدم التعرض بصورة مباشرة لأشعة الشمس، موضحًا أهمية الحصول على فيتامين د من أشعة الشمس في الصباح الباكر أو بعد الساعة الرابعة عصرًا، حيث أن فيتامين د يتحكم في 2000 شفرة وراثية، منوهًا أن نقصه بالجسم قد يؤدي إلى الاكتئاب والانتحار.

ضرورة الاستحمام قبل وبعد نزول البحر وحمام السباحة

ولفت عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية إلى أن نزول الأطفال البحر أفضل من نزول حمام السباحة، لافتًا لضرورة الاهتمام بالتعقيم والتنظيف المستمر لحمامات السباحة، مشددًا على ضرورة الاستحمام قبل وبعد النزول للبحر أو حمام السباحة، والاهتمام بنظافة الجلد، وعدم قضاء الحاجة بمياه البحر أو حمام السباحة أو تغيير حفاض الأطفال، حيث تصيب الأفراد بالعديد من الأمراض، إضافة إلى ضرورة شرب المياه.

أهمية تناول عصير الليمون

وأشار إلى أهمية تناول عصير الليمون لأهمية فيتامين c فضلًا عن أهميته في ارتواء الجسم، لافتًا إلى أهمية الكولاجين في تماسك النسيج وترابط الخلايا وهو ما يقلل حدوث الالتهابات فضلًا عن أهميته التجميلية.