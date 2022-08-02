لايف ستايل

ماذا تعرف عن "أصابع كوفيد"؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ظاهرة "أصابع كوفيد" (Covid Fingers) هي إحدى العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وأوضح المركز الألماني أن ظاهرة "أصابع كوفيد" تحدث بسبب قيام فيروس "كوفيد 19" بمهاجمة الأوعية الدموية، مما يحول دون إمداد الأصابع بالدم على نحو كاف، وبالتالي يتغير لونها إلى الأسود.

وشدد المركز على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ملاحظة تغير لون الأصابع، وذلك لتجنب تعرضها للبتر.

وبشكل عام، أكد المركز على أهمية تلقي التطعيمات المتوفرة حاليا لفيروس "كوفيد 19"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا