ماذا تعرف عن "أصابع كوفيد"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ظاهرة "أصابع كوفيد" (Covid Fingers) هي إحدى العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على الإصابة بفيروس "كوفيد 19".

وأوضح المركز الألماني أن ظاهرة "أصابع كوفيد" تحدث بسبب قيام فيروس "كوفيد 19" بمهاجمة الأوعية الدموية، مما يحول دون إمداد الأصابع بالدم على نحو كاف، وبالتالي يتغير لونها إلى الأسود.

وشدد المركز على ضرورة طلب المساعدة الطبية فور ملاحظة تغير لون الأصابع، وذلك لتجنب تعرضها للبتر.

وبشكل عام، أكد المركز على أهمية تلقي التطعيمات المتوفرة حاليا لفيروس "كوفيد 19"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.