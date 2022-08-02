نصائح للتعامل مع غيرة شريكة حياتك.. بينها خلق أجواء من الثقة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الغيرة هي عاطفة طبيعية، تنشأ عندما يشعر شخص ما بعدم الأمان بشأن علاقته مع شريك حياته بصورة ما، حيث تتدرج مراحلها فهناك الغيرة الآمنة التي تمر بسلام ولا تكن إلا سوى نتاج الإفراط في الشعور بالحب فقط، ومنها من تتسبب في نشوب المشكلات غير الصحية وغير العقلانية بين الطرفين، وقد تؤدي إلى الانفصال.

الشعور بالغيرة قد يصيب العديد من السيدات بنسب ملحوظة عن الرجال، وهو ما قد يجعل هناك بعض النماذج التي لا تتمكن من التعامل مع الأمر بصورة صحيحة، والسيطرة على مشاعر الغيرة من قبل الإناث.

نصائح للرجال للتعامل مع غيرة الطرف الآخر

وحسب ما كشف موقع verywellmind العالمي، هناك عدد من النصائح التي يجب على الرجل اتباعها، كي يتمكن من التعامل بصورة صحيحة مع غيرة شريكة حياته، وهي:

1- إدراك أن الغيرة أمر طبيعي

يجب على الرجل إدراك أن الغيرة ما هي إلا شعور طبيعي للغاية، ومن ثم ينبغي عليه وضع حدودًا واضحة لها، كي يتم الحفاظ على استمرار العلاقة بشكل جيد.

2- خلق أجواء من الثقة

من أفضل الطرق للحماية من الغيرة خلق جو من الثقة مع الطرف الآخر، حيث تبدأ هذه العملية مع كون كلا الشريكين جديرين بالثقة لبعضهما البعض، فالأشخاص الجديرون بالثقة لا يكذبون بشأن الكيفية التي يقضون بها وقتهم، كما أنهم لا يغشون شركاء حياتهم.

3- اعرف متى تكون الغيرة مؤذية

إذا شعر الرجل بالغيرة من قبل الطرف الآخر دون سبب، فقد يكون هذا الأمر بمثابة علامة حمراء، خاصة إذا كانت الغيرة تتضمن غضبًا شديدًا وتوقعات غير واقعية واتهامات لا أساس لها من الصحة، لذلك يجب عليه التعامل بحكمة مع الأمر.