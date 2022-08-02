خبيرة علاقات أسرية: مجموع الثانوية مش مقياس للنجاح في الحياة.. والصحة النفسية أهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هدى سالم، استشاري العلاقات الأسرية، إن هناك بعض أولياء الأمور يفرضون على الطلاب دخول كلية معينة بعيدة عن حلم الطالب أو المجال الذي يتمنى دراسته «مجال الدراسة هو مشوار الطالب وهيكمله لوحده ولازم نقف جنبه ونساعده إنه ياخد الخطوة المناسبة له».

النجاح لا يقتصر على الثانوية العامة

وأوضحت «سالم»، خلال استضافتها ببرنامج «مساءDMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، أن النجاح لا يقتصر على الثانوية العامة وليس كل من نجح في الحياة كان من الناجحين في الثانوية العامة، مضيفة أن أولياء الأمور جعلوا مقياس النجاح هو الثانوية العامة وامتحاناتها وهو أمر كارثي فمن الممكن أن يدخل الطالب الطب أو الهندسة ولكنه يعيش في أسرة تعرضه للبخل العاطفي فيتحول الطالب إلى مواطن جاف وشديد الحدة في التعامل مع الأخرين.

وأشارت «سالم» إلى أنه يجب على ولي الأمر أن يصادق أبنائه ويسألهم عن طموحاتهم ويشاركهم أفكارهم ويتدخل في حياتهم بشكل ودي ويركز على الحديث عن مميزات الطفل والإشادة بها مع الاهتمام بصحته النفسية، لافتا إلى أن المنزل بالكامل لا بد ان يكون في حالة من الاستمتاع في حالة وصول الطالب للمرحلة الثانوية «ناس كتير بتعمل حالة من القلق والتوتر وتحذر الخروج والزيارات وكأننا داخلين حرب مش مرحلة تعليمية وكل ده بينعكس على الطالب وسلوكياته».

الأطفال وأولياء الأمور

وتابعت «الأطفال لو شايفين أن محدش بيسمعهم مش هيتكلموا ولا هيركزوا في مستقبلهم وهتفضل حياتهم كلها هم وتعب»، لافتة إلى أن الطلاب يتعرضون أحيانا لحالة من التهديد المعنوي وإن لم يكن بعنف لذا يجب على ولي الأمر أن يراعي ذلك.

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، أن طالب الثانوية العامة لا بد أن يعلم أنه انتهى من الامتحانات وأيًا كانت النتيجة فهو لديه الإرادة لتحقيق حلمه، «حتى لو الطالب سقط مش نهاية العالم وطول ما هو عايش يقدر يحقق ويعمل كتير ويمشي في طرق بديلة ولازم الأهل يدعموه جدا من قبل ظهور النتيجة ومهما كانت النتيجة نفكر ونساعده ممكن يدخل أي بديل وندعمه بكلام إيجابي».