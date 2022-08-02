هل هناك صيغة محددة عند التهنئة بالزواج؟.. الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تعدد صيغ التهنئات بالزواج التي يتم إلقاؤها على العروسين عند عقد زفافهم، وعلى هذا النحو، تقدم أحد الأشخاص بطرح سؤالًا يخص تلك المسألة، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل هناك صيغة محددة في الشريعة الإسلامية تقال عند التهنئة بعقد الزواج؟».

الإفتاء توضح صيغة التهنئة بالزواج

وأوضح الجواب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الجواب، عبر البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، قائلا إن التهنئة عند النكاح كما وردت في السنة النبوية الشريفة، هي لفظي: «بارك الله لك»، و«على الخير والبركة».

واستشهد مفتي الديار بالأحاديث النبوية الشريفة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفَّأ الإنسانَ إذا تزَوَّج قال: «باركَ الله لَكَ، وبَارَكَ عليكَ، وجَمَعَ بَينَكُمَا فِي خَيْرٍ» أخرجه أحمد في «المسند»، وابن ماجه وأبو داود والترمذي والدارمي في «السنن».

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر» متفق عليه.

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إملاك رجل من أصحابه فقال: «عَلَى الْخَيْرِ وَالْإِلْفَةِ وَالطَّائِرِ الْمَيْمُونِ، وَالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ، بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، دَفِّفُوا عَلَى رَأْسِهِ» أخرجه الطبراني.

الإفتاء: التهنئة مرهونة بالعادات والتقاليد

واختتم شوقي علام جوابه لافتًا إلى أنه لم يرد في الشرع ما يفيد بصيغة التهنئة بالزواج، حيث أن الأمر جُعل مرهونًا بأعراف الناس وعاداتهم، سواء كانت من خلال هذه الألفاظ، أو غير ذلك مما يشعر الناس بالسعادة، ما دامت تحمل في طياتها الأماني الطيبة والدعوات الحسنة.