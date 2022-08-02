كيف تختارين لون الصبغة المناسب لشعرك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أنه ينبغي اختيار لون صبغة الشعر تبعا للون البشرة ولون العين، وذلك للحصول على إطلالة متناغمة.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه يتم تقسيم أنواع البشرة طبقا لفصول السنة؛ فالنوع الشتوي يمتاز ببشرة فاتحة وعيون واضحة وباردة وشعر داكن وبارد. وتتناغم الدرجات اللونية الباردة مع هذا النوع. وبشكل عام حذرت "هاوت.دي" المرأة صاحبة البشرة المائلة للون الأبيض من اختيار صبغة شعر سوداء، كي لا يبدو المظهر فجا.

ويمتاز النوع الصيفي ببشرة وردية وعيون مائلة للأزرق ولون شعر مائل للرمادي. وتتناغم درجات الأشقر والبني الرمادية مع هذا النوع، وكذلك درجات الأحمر المائلة للأزرق مثل البنفسجي.

ويمتاز النوع الخريفي ببشرة برونزية وعيون بنية بكل التدريجات الممكنة، مع شعر بني ذي بريق أحمر بعض الشيء. وتتناغم درجات البني الدافئة وكذلك الدرجات ذات الانعكاسات النحاسية مع هذا النوع.

أما النوع الربيعي فيمتاز ببشرة فاتحة نوعا ما وعيون ذات لون فاتح وشعر فاتح اللون. وتتناغم مع هذا النوع الدرجات الدافئة في نطاق اللون الأشقر أو البني، وكذلك درجات الأحمر والنحاسي الدافئة.