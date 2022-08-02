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توقعات الأبراج اليوم 2-8-2022: حب ورومانسية لـ الثور ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".

- برج الحمل:

مهنيًا: أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.

صحيًا وعاطفيًا: يجب عليك التمهل في ما تقوله للطرف الآخر.

- برج الثور:

مهنيًا واجتماعيًا: يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة، عليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

عاطفيًا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

- برج الجوزاء:

مهنيًا وماليًا: حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك، تحلى بالصبر.

عاطفيًا واجتماعيًا: انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

- برج السرطان:

مهنيًا: القمر في منزلك الثالث، ما يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بمهام وظيفتك، فقط انتبه لحقوقك.

اجتماعيًا وعاطفيًا: فينوس في برجك، ما يجعلك تمتلك لقاءات إجتماعية وعاطفية تشعرك بالسعادة.

- برج الأسد:

مهنيًا وماليًا:عليك أن تراجع خطواتك العملية، وادرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك.

عاطفيًا واجتماعيًا: الشمس وعطارد في برجك، ما يمنحك مشاعر رائعة وطاقة وأوقات ممتعة.

- برج العذراء:

مهنيًا وماليًا: القمر في برجك يساعدك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

عاطفيًا: فينوس في منزل الأصدقاء، ما يجعلك تخطف تلفت انتباه شريك حياتك.

- برج الميزان:

مهنيًا وصحيًا: يجب عليك الانتباه لصحتك، وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

- برج العقرب:

مهنيًا وعائليًا: رغم الضغوط، يمكنك أن تقوم بتنمية أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

عاطفيًا واجتماعيًا: رغم التشوش، لقمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك شعورًا بالسعادة.

- برج القوس:

مهنياً وماليًا: القمر ما زال معاكسًا لبرجك، عليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبًا حتى يمر اليوم بسلام.

عاطفيًا واجتماعيًا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وأن تتعامل بحذر.

- برج الجدي:

مهنيًا وماليًا: القمر بمنزل الحظ، تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة مشروع ما في عملك يزيد دخلك.

عاطفيًا وعائليًا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم.

- برج الدلو:

مهنيًا وماليًا: عليك اليوم أن تتوخى الحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من عقارات.

عاطفيًا: الشمس وعطارد بمواجهة برجك، من الضروري أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تجنبًا للخلافات.

- برج الحوت:

مهنيًا: القمر عليك أن تتحكم في انفعالاتك، وانتبه لحقوقك.

عاطفيًا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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