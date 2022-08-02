توقعات الأبراج اليوم 2-8-2022: حب ورومانسية لـ الثور ونصائح لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام عبير فؤاد، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك".
- برج الحمل:
مهنيًا: أن تنظم وقتك وجهدك، ولا تعلن خططك.
صحيًا وعاطفيًا: يجب عليك التمهل في ما تقوله للطرف الآخر.
- برج الثور:
مهنيًا واجتماعيًا: يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة، عليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.
عاطفيًا: القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.
- برج الجوزاء:
مهنيًا وماليًا: حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك، تحلى بالصبر.
عاطفيًا واجتماعيًا: انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.
- برج السرطان:
مهنيًا: القمر في منزلك الثالث، ما يساعدك على إثبات أنك الشخص المثالي للقيام بمهام وظيفتك، فقط انتبه لحقوقك.
اجتماعيًا وعاطفيًا: فينوس في برجك، ما يجعلك تمتلك لقاءات إجتماعية وعاطفية تشعرك بالسعادة.
- برج الأسد:
مهنيًا وماليًا:عليك أن تراجع خطواتك العملية، وادرس جيدا حالتك المادية قبل اتخاذ أي قرار، وانتبه لحقوقك.
عاطفيًا واجتماعيًا: الشمس وعطارد في برجك، ما يمنحك مشاعر رائعة وطاقة وأوقات ممتعة.
- برج العذراء:
مهنيًا وماليًا: القمر في برجك يساعدك اليوم على تحقيق النجاح ويمنحك قدرة كبيرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيًا: فينوس في منزل الأصدقاء، ما يجعلك تخطف تلفت انتباه شريك حياتك.
- برج الميزان:
مهنيًا وصحيًا: يجب عليك الانتباه لصحتك، وأن تركز على ما يفيدك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد، وانتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تتكلم فقط مع من تثق بهم، ولا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.
- برج العقرب:
مهنيًا وعائليًا: رغم الضغوط، يمكنك أن تقوم بتنمية أعمالك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.
عاطفيًا واجتماعيًا: رغم التشوش، لقمر في منزل الأصدقاء يساعدك على التألق ويمنحك شعورًا بالسعادة.
- برج القوس:
مهنياً وماليًا: القمر ما زال معاكسًا لبرجك، عليك اليوم أن تضع حساسيتك جانبًا حتى يمر اليوم بسلام.
عاطفيًا واجتماعيًا: يطالبك الفلك بالابتعاد عما يثير أعصابك وأن تتعامل بحذر.
- برج الجدي:
مهنيًا وماليًا: القمر بمنزل الحظ، تتضاعف ثقتك بنفسك وتهتم بدراسة مشروع ما في عملك يزيد دخلك.
عاطفيًا وعائليًا: تجد اليوم أنك تميل نحو مساعدة من تحب أو من يعانون من الأقارب وتخفف عنهم.
- برج الدلو:
مهنيًا وماليًا: عليك اليوم أن تتوخى الحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من عقارات.
عاطفيًا: الشمس وعطارد بمواجهة برجك، من الضروري أن تنتبه لمشاعر الطرف الآخر تجنبًا للخلافات.
- برج الحوت:
مهنيًا: القمر عليك أن تتحكم في انفعالاتك، وانتبه لحقوقك.
عاطفيًا: تجنب العناد وحاول أن تلبي ما ينتظره الطرف الآخر منك.
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