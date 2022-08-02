الفوشيا يحتل مكانة الروز في موضة صيف 2022 (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ حوالي 5 سنوات تراجع دور اللون الفوشيا في صناعة الموضة، في كافة أشكال الملابس والإكسسوارات بداية من البنطلونات والتوب وحتى الأحذية، وذلك بعدما تسيد لون البيبي روز، أو البينك قائمة الألوان المهمة لموضة الصيف والربيع على وجه خاص، والآن أخيرا أصبح اللون الفوشيا واحد من الألوان المهمة للموضة وذلك بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

اللون الفوشيا لموضة صيف 2022

لقد استغرق الأمر خمس سنوات جيدة، ولكن أخيرًا تم التخلص من اللون الوردي الدافئ المعروف باسم «الروز أو بيبي بلو» من صدارة الموضة باعتباره الظل الذي لا بد منه في الوقت الحالي، وفي مكانه أصبح اللون الفوشيا هو الموضة لصيف 2022.

وقد شهد عرض فالنتينو لفيلم A / W22 نجومًا مثل زندايا ترتدي هذا اللون من الرأس إلى أخمص القدمين كلها باللون الفوشيا الساطع، ليكون بذلك موضة صيف 2022.

يشار إلى اللون والدرجة بأنها «Barbiecore» حيث ارتفعت عمليات البحث على Google للمصطلح بنسبة 263% في الشهر الماضي.

وتأتي خيارات الموضة للون الفوشيا الفاقع بداية من الإكسسوارات مثل الخواتم والحلقان وأسوار اليدين، وكذلك فهو لون ملفت للانتباه في حالة كنت ترتدين ألوان محايدة فسيكون هو العامل الذي يجعل كل تلك الألوان ناطقة عليك.

يمكنك كذلك ارتداء الفوشيا في حقيبة، أو في حذاء، أو ارتداء بدلة كاملة من اللون الفوشيا، ملابس البحر الصيفية المبهجة كذلك يمكنك استغلالها بارتدائها باللون الفوشيا المميز.

النظارات الشمية من الفوشيا هي أيضا موضة صيف 2022، ويبدو أنها ستعود بقوة لعام 2023، لتكون هي السائدة لاختيار شكل ولون غيراعتيادي.

اللون الفوشيا يأتي كذلك للملابس الكلاسيكية والملابس الكاجوال والبنطلونات والبلوزات وكذلك التنورة بمختلف أشكالها وأطوالها، والخواتم والحلقان، وغيرها من قطع الملابس الفريدة التي سيميزها هذا اللون للمواسم القادمة.