ميسا قرعة تعطي رسالة أمل للنساء بكليب «تي تي»: الجمال في الروح مش بس الشكل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصدت المطربة اللبنانية ميسا قرعة على أكثر من 2 مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة «تي تي»، في وقت قصير منذ صدورها على يوتيوب.

«تي تي» تحمل رسالة أمل لكل امرأة

وتجسد الأغنية رسالة أمل لكل امرأة تعاني من أحكام المجتمع المسبقة على مظهرها وجمالها بمقاييس خاطئة، وتعطي رسالة تفاؤل من منظور أن كل بنت جميلة بطريقتها، والجمال جمال الروح والفكر وليس فقط المظهر الخارجي، وتستلهم الأغنية فكرتها من العبارة التقليدية «تي تي زي ما رحتي زي ما جيتي».

وجسدت ميسا فكرة الأغنية من منظور بصري مبهر عبر لقطات الكليب التي جسدت خلالها عدة شخصيات نسائية شهيرة عبر التاريخ لتكريمهن وإبراز إنجازاتهن، بما فيهن الموناليزا، وكليوباترا، وأودري هيبورن، ومارلين مونرو.

ميسا قرعة رشحت لجائزة الجرامي

ميسا قرعة، مطربة أمريكية لبنانية وصل صداها للعالمية بترشحها لجائزة الجرامي عن ألبومها الأول باللغة الإنجليزية، بعنوان «علاج بسيط»، وشاركت مع الفنان حسين الجسمي في أداء الأغنية الرسمية لمهرجان إكسبو 2020 دبي، وتعمل حالياً بموقع المدير الفني في الحرم الجامعي الجديد لكلية بيركلي للموسيقى في أبوظبي.

كما شاركت ميسا في الفيلم الشهير «احتيال أمريكي»، من خلال أداء نسخة عربية خاصة بها عن أغنية الستينات الشهيرة «الأرنب الأبيض»، كما حققت أغنيتها «حياتي»، من إنتاج المنتج الموسيقي الحاصل على جائزة الأوسكار إي آر رحمن، المركز الأول على منصة «آبل ميوزيك إنديا»، حيث ساهمت بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم «شيكا شيفانثا فانامù في شباك التذاكر في الهند.