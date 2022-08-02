حبس مدرب بريطاني تسبب في وفاة سيدة أثناء قفزها من ارتفاع 100 متر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للرياضات الخطرة عشاقها من مختلف أنحاء العالم الذين يحبون أجواء المغامرة، إذ تعتبر تجربة الطيران الحر من الألعاب المفضلة عند الملايين، وخاصة عند الثلاثينية التي لم تكن تعلم أن هوايتها المفضلة ستكون سببا في إنهاء حياتها.

سقوط السيدة خلال ممارستها للطيران الحر

السيدة البريطانية التي تدعى يفجينيا ليونتييفا البالغة من العمر 33 عامًا، والتي كانت أمًا لـ3 أبناء، عشقت ممارسة الطيران الحر، لرغبتها في الشعور بالحرية، لكن الأمر أصبح سببا لرحيلها عن الحياة وحريتها، وذلك بعدما سقطت عن طريق الخطأ خلال قفزها من أعلى ارتفاع 100 قدم.

وبحسب ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، جرى الحكم على ألكسندر موزينكاس، المدرب الخاص بالسيدة الثلاثينية بالسجن لمدة 4 أعوام، وذلك لاتهامه بعد تأمين قفزتها بتسببه في حدوث الوفاة.

مشهد مرعب لزوج السيدة

وكانت استمعت المحكمة الخاصة بالقضية، إلى معاناة الزوج بعد رحيل زوجته، موضحًا أنه شعر برعب شديد عندما شاهد امرأته تسقط أمامه بشكل خاطئ في لحظات دون أن يلحق على إنقاذها، قائلا:«زوجتي سقطت أمام عيني».

وقال شهود العيان بالمكان إن الأم الثلاثينية بدت خائفة، لكنهم سمعوا المدرب يحثها على القفز، وذكرت التقارير أنها اصطدمت بالأرض ومن ثم بسياج حديدي، ولم يجرى تثبيت الحبل الداعم لها بشكل صحيح على شجرة، وسرعان ما ارتفعت أصوات صرخات المتفرجين على السطح بعد السقوط المروع.