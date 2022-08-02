استشاري مناعة: شرب المياه بكثرة ضروري لكبار السن والأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، إن الله سبحانه وتعالى جعل درجات حرارة الصيف مرتفعة لعدة فوائد، منها تخلص الجسم من السموم المتراكمة طوال العام عن طريق العرق، إذ تعتبر الغدد العرقية مثابة 2 مليون جهاز تكيف مهمتها الأساسية لتبريد الجسم.

خطورة عنصر الرصاص على الأطفال

وأضاف في حوار مع الإعلامية دينا قنديل على قناة «النيل للأخبار»، أن الرياضة هامة جدًا لتخلص الجسم من الرصاص عن طريق العرق، لافتًا إلى أن الرصاص يؤدي إلى إصابة الأطفال بالتخلف العقلي.

الشعور بالعطش مؤشر خطير

وأوضح عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية أنه من الضروري شرب المياه بكميات كبيرة لتعويض المفقود قبل الشعور بالعطش خاصة كبار السن والأطفال.

وتابع: «الشعور بالعطش مؤشر خطير يدل على فقد الجسم حوالي لتر من المياه، ودخول الجسم في حالة من الجفاف التي تؤدي إلى الإصابة بالصداع والعصبية، إضافة لبعض مشكلات بالكلى والمناعة».

إيقاظ كبار السن ليلًا

وشدد على ضرورة أن يكون الجسم دائمًا في حالة من الارتواء، إذ يصاب كبار السن بالجفاف أثناء النوم العميق، وهو السبب في وفاة عشرات من الأوربيين في اليوم الواحد أثناء الموجات الحارة.

المياه الغازية والعصائر ليست بديلًا للمياه

وأشار عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية إلى أن المياه الغازية والعصائر لا تعد بدائل لشرب المياه، موضحا أنها تقوم بإخراج الكالسيوم من العظام ليحل مكانه عنصر الكربون.

وحذر من شرب كميات كبيرة من الكافيين بالصيف، إذ تؤدي إلى فقد كميات كبيرة من المياه بسبب كثرة التبول.