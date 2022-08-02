الامارات | دراسة تكشف 3 أنواع من آثار «كورونا» طويلة المدى

شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف 3 أنواع من آثار «كورونا» طويلة المدى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص باحثون بريطانيون إلى وجود ثلاثة «أنواع» من آثار كورونا طويلة المدى.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، أن الخبراء من كلية «كينجز لندن» قالوا إنه يبدو أن هناك ثلاثة «أنواع فرعية» من هذه الحالة، وكل نوع له مجموعة أعراض خاصة به.

وقام الباحثون بفحص 1459 شخصاً يعانون آثار كورونا طويلة المدى، حيث تم تحديد هذه الحالة على أنها المعاناة من أعراض كورونا لما لا يقل عن 84 يوماً بعد الإصابة بالفيروس.

وتوصلت النتائج المبدئية للدراسة، التي نُشرت في موقع ميد ريكسيف الإلكتروني للأبحاث العلمية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون آثار كورونا طويلة المدى ينقسمون إلى ثلاث مجموعات رئيسة.

وتتضمن المجموعة الأولى الذين يعانون أعراضاً عصبية تشمل الارهاق وضباب الدماغ والصداع، وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعاً بين من أصيبوا بسلالتي «ألفا» و«دلتا». ويعاني أفراد المجموعة الثانية أعراضاً تنفسية تشمل ألماً في الصدر وعدم قدرة على التنفس، وكانت هذه الأعراض أكثر شيوعاً بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال موجة التفشي الأولى.

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