الامارات | «دبي مول» يُطلق «صفقة العام الكبرى».. الجائزة مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي مول» يُطلق «صفقة العام الكبرى».. الجائزة مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق «دبي مول»، وجهة التسوّق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، «صفقة العام الكبرى»، التي تتيح للمتسوّقين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون درهم نقداً، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتماشياً مع الاحتفالات بمرور 25 عاماً على انطلاق مفاجآت صيف دبي. وسيتمكّن روّاد المركز التجاري الرائد من المشاركة في السحب عند إنفاق 500 درهم أو أكثر في أيّ من المطاعم، أو وجهات الترفيه، أو التسوّق في متاجر أبرز العلامات العالمية، إذ يمكنهم تقديم إيصالات الشراء في مكاتب الخدمة داخل ردهة النجمة، والحصول على فرصة ربح جوائز أسبوعية منها بطاقة هدايا إعمار بـ25 ألف درهم، إلى جانب الفرصة الذهبية للفوز بالجائزة الكبرى النقدية في نهاية الصيف.

ويهدف «دبي مول» إلى تقديم تجربة متكاملة لجميع المقيمين والزوّار لقضاء أوقات ممتعة خلال فترة الصيف، والاستمتاع بألذّ الأطباق والمأكولات، مع فرصة الفوز بجائزة «صفقة العام الكبرى». وسيعلن الفائز بالجائزة الكبرى في نهاية الموسم الصيفي.

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