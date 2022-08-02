الامارات | عائلة تشتري وعاءً بـ 3 دولارات وتبيعه بـ 2.2 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة تشتري وعاءً بـ 3 دولارات وتبيعه بـ 2.2 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كانت عائلة في نيويورك تقضي يوماً عائلياً ممتعاً في استعراض مبيعات الفناء الخارجي للمنزل، وهو سوق مؤقت يقام في العطل الأسبوعية بين الأحياء في المدينة.

وكانت الأسرة وفقاً لموقع «بزنيك» تقوم بالبحث في قسم ملابس المطبخ، حين وجدوا هذه «السلطانية» (وعاء من الخزف) ووقعوا في حبها، وانتهى بهم الأمر بدفع ثلاثة دولارات مقابل الوعاء الأبيض الجذاب، وظل في منزلهم سنوات حتى شعرت العائلة في مرحلة ما بالفضول حول أصل الوعاء لذلك قرروا تقييمه.

وبعد إحضاره إلى أحد المتاجر المختصة بالسيراميك، صدموا بمعرفة أن عمر الوعاء أكثر من 1000 عام، وأنه تم صنعه خلال عهد أسرة سونغ الصينية، حيث كان العمل الخزفي شائع الاستخدام ويسمى Dingware.

وفي وصفها للوعاء، تشير دار «سوذبي» للمزادات الغالية الثمن إلى «نعومة الفخار، وجمال التزجيج، وعلامة اللوتس الجميلة المنقوشة في الداخل، والزخرفة المتطابقة تقريباً مع قطعة أخرى معروضة في المتحف البريطاني بلندن، إنه تحفة جميلة». وحصلت الأسرة التي لم يعلن عن هوية أفرادها على تقييم يراوح بين 200 ألف دولار، و300 ألف دولار، إلا أن حظوظهم قفزت في النهاية لأرقام أعلى بكثير حين تم بيع الصحن لتاجر فنون، بمبلغ مذهل قدره 2.225.000 مليون دولار.

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