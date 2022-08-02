الامارات | جامع الشيخ زايد.. منارة سكينة وتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن جامع الشيخ زايد.. منارة سكينة وتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على لوحة الماء النقي، ترتسم بعض ملامح جامع الشيخ زايد الكبير. يجسّد المعلَم الحضاري الشهير منارة تسامح وسكينة وتواصل بين الشعوب على مدخل مدينة أبوظبي، تستقطب السيّاح من أنحاء العالم، وتصحبهم في رحلة متفرّدة بين فنون العمارة الإسلامية وجمالياتها على أرض الإمارات.

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