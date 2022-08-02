الامارات | دبي تضع بصمتها الفاخرة على فنون الطهي.. بشهادات عالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تضع بصمتها الفاخرة على فنون الطهي.. بشهادات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسّخت دبي، خلال العام الجاري، مكانتها المرموقة عاصمة لفنون الطهي في المنطقة، مع تمكن عدد من وجهاتها الرائدة من حصد سلسلة من التقييمات العالمية الشهيرة، ما وضع الإمارة ضمن منافسة قوية أمام وجهات الطعام العالمية، مثل لندن وباريس وطوكيو.

وأطلق دليل «ميشلان» الشهير، أخيراً، نسخته الخاصة بمطاعم دبي، مسلطاً الضوء على مشهد الطعام العالمي والمتنوّع الذي تحتضنه المدينة، إذ شمل الدليل تصنيف 69 مطعماً ضمن 21 مطبخاً من مختلف أنحاء العالم، مع الإشارة إلى أن 11 مطعماً من تلك المطاعم بدأت مسيرتها من دبي، واستطاعت وضع بصمتها على مشهد الطعام الرائد للمدينة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «عام متميز آخر تتألق به مدينة دبي، منذ إطلاقنا النسخة الأولى من مهرجان دبي للمأكولات، ونحن نشهد نمو قطاع المأكولات والضيافة عاماً بعد عام، في الوقت الذي نستمر فيه ببذل كل الجهود وتقديم الدعم الكامل لروّاد فنون الطهي في المدينة، الذين تمكنوا من توسيع سُمعتهم المهنية إلى خارج حدود الإمارات، واعتلاء مراكز متميزة بشكل دائم ضمن قوائم المطاعم (الأفضل) عالمياً. وتهانينا لجميع الطهاة ومديري وخبراء المطاعم الذين يرسّخون مكانة دبي العالمية على الدوام».

وأضاف: «فخورون بكوننا جزءاً من هذه المدينة الرائعة التي ترتقي بمختلف مفاهيم وقطاعات الأعمال إلى مكانة عالمية مرموقة، خصوصاً مع امتلاكها سلسلة من المطاعم المبتكرة والرائدة التي تتيح لجميع عشاق المأكولات من حول العالم تجربة أطباقها الشهية والمتنوّعة على مدار العام، واستطاعت هذه المطاعم من توسيع أعمالها على نطاق دولي، ما أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالمدينة أكثر وأكثر».

وتضم المطاعم المدرجة على دليل «ميشلان» دبي لهذا العام، 20 مطعماً شريكاً لمهرجان دبي للمأكولات، حصل خمسة منها على جائزة «بيب غورماند»، وتمكن مطعمان من حصد «نجمة ميشلان واحدة»، فيما حاز مطعم آخر نجمة «ميشلان الخضراء». وبالمجمل، تمكنت مطاعم دبي هذا العام من الارتقاء بمشهد المأكولات الذي تمتاز به المدينة، حيث حصل مطعمان على «نجمتي ميشلان»، وتسعة مطاعم على «نجمة واحدة»، فيما حصد 14 مطعماً جائزة «بيب غورماند».

كما شهدت دبي أيضاً خلال العام الجاري إدراج اثنين من المطاعم الشريكة لمهرجان دبي للمأكولات، ضمن القائمة الموسّعة لأفضل 50 مطعماً في العالم لعام 2022، وحجز كل من مطعم «تريسند استوديو» ومطعم «أورفلي بروز» مراكز متميزة ضمن القائمة، التي تضم أبرز وجهات تناول الطعام عالمياً. وعلى الصعيد الإقليمي، استمرت دبي في تعزيز ريادتها في قطاع المأكولات والضيافة مع إدراج 16 مطعماً في المدينة في لائحة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تقلّد ستة مطاعم منها مراكز ضمن المراكز الـ10 الأولى بما فيها المركز الأول.

ويُعدّ عامل الإبداع والابتكار أحد أهم التوجهات التي اعتمدتها المدن الرائدة عالمياً في مجال فنون الطهي، إذ أسهمت في وضع بصمتها الدائمة على مشهد المأكولات الذي يشهد نمواً متسارعاً، ومع زيادة سُمعة دبي عالمياً وجهة مميزة لعشاق الطعام حول العالم، فإن مستقبل المدينة في مجال فنون الطهي يبدو مشرقاً على المديين القريب والمتوسط، إذ ستشهد الإمارة توجه المزيد من الطهاة الموهوبين، والعلامات العالمية، وأصحاب المصلحة الرئيسين في القطاع نحو إطلاق مشروعاتهم الخاصة فيها، ما يرسّخ مكانة دبي عاصمة لفنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط.

أطباق مميزة

نشر دليل المطاعم الفرنسي (غولت آند ميلو)، المختصّ في نقد الطعام، نسخته الأولى في دولة الإمارات في وقت سابق من العام الجاري، والذي سلط الضوء بدوره على بعض من المطاعم والطهاة والأطباق المميزة في دبي، إلى جانب آخر الأخبار حول مشهد المأكولات الفاخر فيها، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة للمدينة في قطاع المأكولات والضيافة.

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مطعماً في المدينة تنضم إلى قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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مطعماً شريكاً لمهرجان دبي للمأكولات، تألقت في دليل «ميشلان» لمطاعم دبي.

إدراج اثنين من المطاعم الشريكة لمهرجان دبي للمأكولات، ضمن القائمة الموسّعة لأفضل 50 مطعماً في العالم للعام الجاري.

أحمد الخاجة:

«فخورون بكوننا جزءاً من مدينة رائعة ترتقي بمختلف مفاهيم وقطاعات الأعمال إلى مكانة عالمية مرموقة، خصوصاً مع امتلاكها سلسلة من المطاعم المبتكرة والرائدة».

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