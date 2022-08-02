الامارات | رجل يقتحم قاعدة عسكرية للإبلاغ عن حرب بين تنانين وكائنات فضائية

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يقتحم قاعدة عسكرية للإبلاغ عن حرب بين تنانين وكائنات فضائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الأميركية القبض على رجل من فلوريدا بعد اقتحامه قاعدة عسكرية باستخدام شاحنة مسروقة، مدعياً في دفاعه عن نفسه أن لديه معلومات من الرئيس الأميركي عن مواجهة كائنات فضائية وتنانين.

وتم التعرف إلى الرجل على أنه كوري جونسون البالغ من العمر 29 عاماً، من أوكالا بولاية فلوريدا.

وقاد جونسون سيارة «فورد F-150»، يُزعم أنها سُرقت من شخص ما قبل أيام عدة من التوجه إلى قاعدة باتريك للقوة الفضائية.

وبعد توقيفه أخبر جونسون السلطات بأن رئيس الولايات المتحدة طلب منه أن يسرق السيارة، وأكد الرجل أيضاً أن الرئيس أخبره بأن يطلع الحكومة على معلومات بوجود كائنات فضائية بين الأميركيين تقوم بمحاربة التنانين الصينية، لكن حجج جونسون لم تلقَ آذاناً صاغية، فوجهت إليه اتهامات بسرقة سيارة كبيرة وتم احتجازه في سجن مقاطعة بريفارد.

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