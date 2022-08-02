الامارات | تنورة «باريو» تغزو موضة شوارع العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن تنورة «باريو» تغزو موضة شوارع العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مجلة الأزياء العالمية «Elle» إن تنورة باريو «Pareo Skirt» تغزو موضة شوارع العالم في صيف 2022 لتمنح المرأة إطلالة متفردة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن تنورة باريو هي التنورة التي يتم لفها حول الجسم، مشيرة إلى أنها تقتحم هذا الموسم موضة الشارع وتأتي مصنوعة من خامات فخمة كالحرير والساتان مع تصميم يناسب إطلالة الشارع من ناحية، وتضفي على المظهر لمسة أنيقة من ناحية أخرى.

وأضافت المجلة أن تنورة باريو تطل بموديلات متنوعة تمتد من الموديلات المصنوعة من الكتان وذات الألوان الترابية وصولاً إلى الموديلات المصنوعة من الساتان ذات الألوان الربيعية الزاهية.

وبشكل تقليدي تأتي التنورة بقصة متوسطة الطول «ميدي»، في حين تأتي موديلات أخرى بقصة قصيرة «ميني».

وتمتاز تنورة باريو بتنوع إمكانات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة شبابية من خلال تنسيقها مع «تانك توب»، أو «بادي» وحذاء رياضي، في حين يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة وصندل ذي أربطة.

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