الامارات | معظم موظفي سنغافورة مع العمل 4 أيام في الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن معظم موظفي سنغافورة مع العمل 4 أيام في الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص استطلاع أجرته شركة «ميليو إنسايت» البحثية إلى أن سبعة من بين كل 10 عاملين في سنغافورة يريدون العمل أربعة أيام في الأسبوع، لمساعدتهم في تحقيق توازن أفضل في حياتهم. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركات في سنغافورة تطبق حالياً أسبوع عمل أقصر. وتتصدر ترتيبات العمل المرنة الأضواء، عقب أن أجبرت جائحة كورونا الملايين على العمل من المنزل.

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