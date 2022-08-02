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الامارات | معظم موظفي سنغافورة مع العمل 4 أيام في الأسبوع

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سنغافورة - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن معظم موظفي سنغافورة مع العمل 4 أيام في الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص استطلاع أجرته شركة «ميليو إنسايت» البحثية إلى أن سبعة من بين كل 10 عاملين في سنغافورة يريدون العمل أربعة أيام في الأسبوع، لمساعدتهم في تحقيق توازن أفضل في حياتهم. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن شركات في سنغافورة تطبق حالياً أسبوع عمل أقصر. وتتصدر ترتيبات العمل المرنة الأضواء، عقب أن أجبرت جائحة الملايين على العمل من المنزل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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