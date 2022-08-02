الامارات | أستراليا: وجبة مخبأة تغرّم مسافراً 2000 دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا: وجبة مخبأة تغرّم مسافراً 2000 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فُرضت غرامة بنحو 2000 دولار على مسافر وصل إلى أستراليا من إندونيسيا، بعد أن عثر حرس الحدود على وجبة مخبأة في حقيبة الظهر التي يحملها. واشتمّ كلب تفتيش، المأكولات في الحقيبة بمطار داروين. وقال وزير الزراعة الأسترالي موراي وات: «ستكون هذه أغلى وجبة (ماكدونالدز) اشتراها هذا المسافر». وتطبّق أستراليا سياسة صارمة لحماية قطاعها الزراعي من الآفات، ورفعت مستوى الإنذار بعد تفشي الحمى القلاعية بإندونيسيا، فارضة فحصاً على كل اللحوم المستوردة منها.

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