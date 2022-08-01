"لو مراتك بتتضايق".. نصائح مهمة للتوقف عن الشخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

النوم بجانب شخص يشخر أمرًا مزعجًا ومحبطًا، كما أنه تتأثر جودة نومك بشكل خطير عند النوم بجانب شخص يعاني من مشكلة الشخير، ويعلم الجميع فوائد النوم الجيد ليلاً.

وفي الغالب يعتقد الكثير من الناس أن الشخير لا يوجد حل له، ولكن هناك عدة طرق يمكنها المساعدة في تقليل الشخير وهي كالأتي:

- تغيير وضعية النوم

الاستلقاء على ظهرك يجعل قاعدة لسانك والحنك الرخو ينهاران على الجدار الخلفي للحلق، مما يتسبب في اهتزاز الصوت أثناء النوم، ويساعد النوم على جانبك في منع ذلك، كما ورد في موقع "webmed".

- تجنب الكحول

شرب الكحول قبل النوم يريح عضلات وجهك وحلقك، ويتعارض الاسترخاء مع التنفس ويجعلك تدخل في نوم أعمق، بمجرد أن تنام في نوم عميق، تزداد احتمالية إصابتك بالشخير، لذلك ابتعد عن الكحول تماماً.

- تهوية الغرفة قبل النوم

يساعد الحفاظ على رطوبة الهواء في غرفة نومك في تقليل الشخير، حيث يتسبب الهواء الجاف في تهيج الأغشية الموجودة في الأنف والحلق، مما يجعلك أكثر عرضة للشخير.

- فقدان الوزن

يساعد فقدان الوزن الكثير من الناس، وذلك لأنه إذا زاد وزنك حول رقبتك، فإنه يضغط على القطر الداخلي للحلق، مما يجعله أكثر عرضة للاختناق أثناء النوم، مما يؤدي إلى الشخير.

- النوم ساعات كافية

عادات النوم السيئة المعروفة أيضًا باسم قلة النوم، يكون لها تأثير مشابه لتأثير شرب الكحول، فالعمل لساعات طويلة دون نوم كافٍ، يجعلك تشعر بالإرهاق، ويسبب لك النوم العميق، مما يؤدي إلى الشخير.

- تغيير الملايات

قد تساهم مسببات الحساسية في غرفة نومك وفي وسادتك في حدوث الشخير، حيث يتراكم عث الغبار في الوسائد ويسبب الحساسية التي يمكن أن تؤدي إلى الشخير، يتسبب السماح للحيوانات الأليفة بالنوم على السرير في استنشاق وبر الحيوانات، وهو عامل آخر شائع.

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