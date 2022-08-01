شروط غريبة في عقد زواج.. تناول البيتزا مرة واحدة في الشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - أن يتفق الزوجان على أمور بعينها قبل توقيع عد الزواج من أجل استمرار العلاقة ونجاحها أمر عادي، لكن أن يتعهدان بكتابة شروط مثل تناول قطعة بيتزا مرة واحدة في الشهر في عقد الزواج، هو أمر غريب وخارج عن المألوف.



ليس هذا فسحب، بل تعهد العروسان الهنديان، في مجموعة شروط غريبة دونوها بعقد زواجهما بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كل يوم، وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".



وذكر العروسان شانتي ومنتو في ولاية آسام الهندية، في شروط زواجهما أن يرتديان "الساري" يوميا، وألا يذهب أحدهما إلى حفل متأخر ليلا وحده، وألا يفعلا ذلك إلا سويا.



وتضمنت شروط العقد الذي نشر على موقع يوتيوب بتاريخ 11 يوليو الماضي، التقاط صورة مميزة لهما في كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل خمسة عشر يوما.

وكانت العروس هي من أعدّت عقد الزواج وكتبت عليه بالتفصيل ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة.



وحضر عدد من الشهور توقيع العقد، لكنه لم يوضح الشرط الجزائي الذي يعاقب من يخالف هذه الشروط من العروسين.