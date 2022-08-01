بإطلالة جريئة.. ناهد السباعي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة ناهد السباعي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام"، خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.

وظهرت مرتدية جمبسوت قصير، مشجر باللون الأخضر والبيج، مفتوح من منطقة الصدر،وعليه قميص باللون الأبيض.

ونسقت مع الإطلالة إيشارب صغير باللون الأخضر على الرأس، واختارت الشعر المنسدل على الظهر.

ووضعت حزام عريض بالخوص، ليبرز خصرها الرشيق.

واختارت مكياجا هادئا بألوان النيود، لإظهار ملامحها الجميلة، واعتمدت إكسسوارات بسيطة تمثلت في قلادة وأقراط.

ونالت ناهد العديد من التعليقات على إطلالتها، تشمل ما يلي : "قمر ماشاء الله"، "أيقونة الجمال والرشاقة"، "برنسيس ناهد".