تايمر البيض وترموميتر اللحوم.. أغرب 8 منتجات للمطبخ يمكنك شرائها عبر الإنترنت

محمد اسماعيل - القاهرة - هل سمعت من قبل عن جهاز لقياس درجة حرارة اللحوم أثناء الطهي، أو حامل البرجر وبخاخ الليمون؟..

موقع "أمازون" هو المكان الوحيد الذي تجد فيه مثل هذه الأشياء، به كل شيء تقريبا تبحث عنه، حتى تلك المنتجات الغريبة عن مطابخنا في غالبية البيوت المصرية.

وفي هذا التقرير جمعنا لكم مجموعة من المنتجات الفريدة من نوعها والغريبة التي تلفت انتباه الناس.

ورغم غرابتها إلا أنها مفيدة للغاية وأدوات ذكية تسهل على ربة المنزل ما كان صعباً، وأيضا رخيصة السعر وفي متناول اليد.

- فتاحة برطمانات

أول أغرب منتجات المطبخ، هذه الفتاحة الدورانية التي تقضي على مشكلة يعاني من كثيرات من ربات البيوت، أثناء محاولة فتح البرطمانا، إذ يساعدك على فتح غطاء الزجاجة بسهولة في غضون ثوانٍ بلفة بسيطة

ترموميتر اللحوم

وهو ميزان حرارة رقمي للطعام لطهي اللحوم أثناء التسخين والشواية.

وهو مجس قابل للطي بطول 6.7 بوصة يمنعك من حرق يديك أثناء قياس درجة حرارة اللحوم.

يمكن أن يتحمل مجس الشواء درجات حرارة من (-20 درجة مئوية) إلى (250 درجة مئوية).

ويبدو أنه غير مهم عند تسوية قطع اللحوم الصغيرة التي يمكن اختبارها بسهولة، ولكن عن تسوية ديك رومي أو عرق روستو يساعدك على التسوية المطلوبة.

- تايمر بيض

من بين أغرب المنتجات هو تايمر على شكل بيضه يوضع في وعاء سلق البيض يضبط تسوية البيض بدرجات الألوان.

يتم تحويل لون التايمر من الأحمر للأبيض، وكلما كان لونها أبيض أكثر كان السواء زيادة، وهو معروض بسعر 40 جنيها.

ولسلق البيض بشكل جيد، يجب وضع البيض في وعاء بماء بارد، ثم يوضع الوعاء على النار، ويترك كذلك بعد الغليان لمدة 10 دقائق.

ويجب الانتباه إلى أنه إذا ترك البيض ليغلي لفترة أطول، فسيتغطى صفار البيض بلون رمادية، وهذا أمر طبيعي تماما ولا يؤثر على الطعم بأي شكل من الأشكال.

- ماكينة الفشار الصحي

يُحضر الفشار بواسطة دورة الهواء الساخن بدون زيت، وخالي من الزيوت والدهنيات.

ورغم أنها من أغرب المنتجات غير إنها مناسبة جدا للسناكس الصحي الخالي من الزيوت والأملاح أو النكهات المختلفة.

- بخاخ ليمون

يدخل ضمن أغرب منتجات المنزل على "أمازون" بخاخ الليمون هذا، ويأتي بقطعتين واحدة للحجم الكبيرة والأخرى للصغير.

يتم قطع الليمون من أعلى ثم إدخال البخاخ بداخلها حتى يمكن أن تصنع رذاذا.

لن تحتاج إلى تقطيع أو عصر الليمون، كل ما عليك فعله هو وضع هذه البخاخ من أجل الحصول على رذاذ، ورغم غرابة المنتج غير إنه جيد لربات البيون، وسعره مناسب.

- حامل برجر

إذا كنت تعاني من ساندوتش البرجر وتخشى من سقوط الحشو بداخله، فيمكنك الاعتماد على هذا المنتج الغريب، وهو أيضا مناسب للغاية للأطفال.

حامل برجر 4 قطع، ورف برجر صحي قابل للحمل وقابل لإعادة الاستخدام، بدلاً من ورق الزبدة وورق الفويل، وهو خالٍ من البيسفينول A وآمن للاستخدام في غسالة الاطباق

- أداة تقطيع البطيخ

" العين تأكل قبل الفم" بهذا المثل القديم يحرص كثيرون على تقديم الأطعمة والأطباق الشهية والفواكه المختلفة بأشكال جيدة ومميزة.

ولعل البطيخ من بين الفواكه التي يصعب تقطيعه وتقديمه بشكل مثالي، لذا قدّم "أمازون" أغرب أداة لتقطيع البطيخ بشكل مكعبات وبسعر زهيد.

- مقص الخضار

وهي أداة تقطيع طعام ذكية للمطبخ 2 في ، بتصميم مقص متعدد الأغراض مع لوح تقطيع.

قطاعة طعام صغيرة الحجم ومقص للمطبخ، والتي تحل محل مجموعة كاملة من السكاكين ولوح التقطيع

وتجعل الطبخ سهلاً وممتعًا. قابلة للفصل وسهلة التنظيف، مزلاج أمان يمنع القطع العرضي كما أنها سهلة التخزين، وآمنة للغسل في غسالة الأطباق وسهلة التنظيف.

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