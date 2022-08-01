"متاكلش بصل بليل".. أطعمة يجب الابتعاد عنها قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها قبل الخلود إلى النوم، فالطعام له تأثير كبير على حياتنا، حيث يحدد ما نأكله مستويات طاقتنا، وطريقة تفاعل أجسامنا تجاه الضغوط المختلفة، بالإضافة إلى ذلك له تأثيرًا كبيرًا ليس فقط على أنماط نومنا ولكن أيضًا على جودة النوم.

- الشوكولاتة

المستويات العالية من الكافيين في الشوكولاتة تجعلها خيارًا سيئًا لتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل، حيث يتسبب استهلاك الكافيين في حدوث حركة سريعة للعين (REM) بشكل متكرر، وهذا هو السبب في أنك أكثر عرضة للشعور بالدوار في الصباح.

يجب أيضًا تجنب الأطعمة والمشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة قبل النوم بأربع إلى ست ساعات، وذلك وفق ما أورد موقع "webmed".

- الجبن

بينما يعتبر الجبن عمومًا طعام خفيف، فهو في الواقع أحد أسوأ الأطعمة التي يمكن أن تتناولها قبل النوم، حيث يحتوي الجبن القوي أو القديم، على مستويات عالية من الأحماض الأمينية، التيرامين، مما يجعلنا نشعر باليقظة، حيث يتسبب التيرامين في إفراز الغدة الكظرية لهرمون الأدرنالين، مما يزيد من اليقظة لعدة ساعات.

- الكاري

يحتوي الطعام الحار، مثل الكاري والصلصة الحارة والمستردة، على مستويات عالية من الكابسيسين، وترفع هذه المادة الكيميائية درجة حرارة الجسم عن طريق التدخل في عملية التنظيم الحراري للجسم، والتي بدورها تمنعك من النوم، أضف هذا إلى مستويات الطاقة العالية المطلوبة لهضم التوابل.

- الآيس كريم

استهلاك الكثير من السكر يكون له تأثير سلبي على صحتنا، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يؤثر أيضًا على نومك؟ حيث تسبب الأطعمة السكرية، مثل الآيس كريم والحلويات، ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم في البداية، ثم تزيد أثناء نومك. ينذر حدوث انهيار في نسبة السكر في الدم الغدة الكظرية بوجود حالة طارئة تؤدي بدورها إلى زيادة مستويات الكورتيزول وإيقاظ الجسم من النوم.

- البطاطس

الإفراط في تناول الملح يتسبب في تجفيف الجسم وزيادة احتباس الماء، مما يؤدي إلى التعب والإرهاق، ووجدت دراسة في الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء أن الأطعمة المالحة، مثل رقائق البطاطس والمكسرات المملحة، كانت من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم لأنها ساهمت في اضطراب النوم، لذلك يوصي الأطباء بالابتعاد عنها قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم إذا كنت بحاجة إلى نوم جيد.

- البصل

ويتسبب تناول البصل قبل النوم في مشكلات في الج

هاز الهضمي، مثل: حرقة المعدة، وعسر الهضم، والغازات، والتشنجات، والإمساك، وارتجاع الأحماض، وهذا بدوره يمنعك من النوم بشكل جيد.

- اللحوم والدجاج

يحتوي اللحم والدجاج على البروتين الذي يمثل عبئًا على الجهاز الهضمي، الذي ينبغي تقليل عبء عمله أثناء النوم بنسبة 50%، تناول البروتين يجعل الجسم يركز على الهضم بدلًا من التركيز على النوم.

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