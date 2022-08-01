القاتل الصامت.. ما أسباب ارتفاع الكوليسترول في الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

يرتبط ارتفاع الكوليسترول باعتلالات خطيرة في الجسم، ويعد تراكم اللويحات بسبب وجود مستويات عالية منه في الجسم هو السبب الرئيسي وراء الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الشرايين الطرفية وأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية.

ويجب أن تعلم جيداً أنه ينتج جسمك بشكل طبيعي كل الكوليسترول الضار الذي يحتاجه، ويؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى إنتاج الكوليسترول الضار أكثر مما يحتاج إليه، وهذا هو سبب ارتفاع نسبته لدى معظم الناس، كما ذكر موقع "webmed".

أسباب ارتفاع الكوليسترول؟

يمكن أن تؤدي بعض العوامل والعادات مثل النظام الغذائي غير المتوازن بالمواد الغنية بالدهون المتحولة، بالإضافة إلى قلة التمرينات والتدخين والسمنة أو حالات مرضية مثل مرض السكري من النوع 2 أو قصور الغدة الدرقية والشيخوخة إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

ويُنصح الأشخاص الأصحاء بفحص مستويات الكوليسترول لديهم كل خمس سنوات بدءاً من سن 35، وبهذه الطريقة، يمكن الكشف عن ارتفاع الكوليسترول في الوقت المناسب.

وقد يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وراثياً أيضاً، يمكن أن يظهر هذا النوع من اضطراب التمثيل الغذائي للدهون جسديًا في شكل رواسب مرئية تحت الجلد وارتفاعات صفراء على وتر أخيل (أو وتر العرقوب، وهو موجود في مؤخرة الساق) أو فوق الجفون،

ويمكن أيضاً أن تتورم الأوتار الموجودة في اليد وتكون علامة على تراكم الكوليسترول.

ولمنع تراكم الكوليسترول في الدم ينصح الأطباء بتجنب تناول المواد الغذائية التالية: دقيق القمح، اللحوم والنقانق المصنعة، السكر والأطعمة المقلية.

كيفية منع وعلاج ارتفاع الكوليسترول؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة يعد خطوة أولى رائعة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وإذا لم تقلل هذه الخطوات من المخاطر بشكل كافٍ، فقد يصف لك طبيبك أدوية للمساعدة.

وبإجراء هذه التغييرات البسيطة يمكن أن يساعد في منع حدوث مشكلات طبية كبيرة لاحقًا، افعل كل ما في وسعك لتقليل مخاطر التعرض للآثار الخطيرة للنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

كتبت - نور جمال:

يرتبط ارتفاع الكوليسترول باعتلالات خطيرة في الجسم، ويعد تراكم اللويحات بسبب وجود مستويات عالية منه في الجسم هو السبب الرئيسي وراء الأمراض الخطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الشرايين الطرفية وأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية.

ويجب أن تعلم جيداً أنه ينتج جسمك بشكل طبيعي كل الكوليسترول الضار الذي يحتاجه، ويؤدي نمط الحياة غير الصحي إلى إنتاج الكوليسترول الضار أكثر مما يحتاج إليه، وهذا هو سبب ارتفاع نسبته لدى معظم الناس، كما ذكر موقع "webmed".

أسباب ارتفاع الكوليسترول؟

يمكن أن تؤدي بعض العوامل والعادات مثل النظام الغذائي غير المتوازن بالمواد الغنية بالدهون المتحولة، بالإضافة إلى قلة التمرينات والتدخين والسمنة أو حالات مرضية مثل مرض السكري من النوع 2 أو قصور الغدة الدرقية والشيخوخة إلى زيادة مستويات الكوليسترول.

ويُنصح الأشخاص الأصحاء بفحص مستويات الكوليسترول لديهم كل خمس سنوات بدءاً من سن 35، وبهذه الطريقة، يمكن الكشف عن ارتفاع الكوليسترول في الوقت المناسب.

وقد يكون ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وراثياً أيضاً، يمكن أن يظهر هذا النوع من اضطراب التمثيل الغذائي للدهون جسديًا في شكل رواسب مرئية تحت الجلد وارتفاعات صفراء على وتر أخيل (أو وتر العرقوب، وهو موجود في مؤخرة الساق) أو فوق الجفون،

ويمكن أيضاً أن تتورم الأوتار الموجودة في اليد وتكون علامة على تراكم الكوليسترول.

ولمنع تراكم الكوليسترول في الدم ينصح الأطباء بتجنب تناول المواد الغذائية التالية: دقيق القمح، اللحوم والنقانق المصنعة، السكر والأطعمة المقلية.

كيفية منع وعلاج ارتفاع الكوليسترول؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة يعد خطوة أولى رائعة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وإذا لم تقلل هذه الخطوات من المخاطر بشكل كافٍ، فقد يصف لك طبيبك أدوية للمساعدة.

وبإجراء هذه التغييرات البسيطة يمكن أن يساعد في منع حدوث مشكلات طبية كبيرة لاحقًا، افعل كل ما في وسعك لتقليل مخاطر التعرض للآثار الخطيرة للنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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