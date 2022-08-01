حبيبك من برج السرطان؟.. 5 مميزات تجعلك أكثر تقبلا لـ عيوبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يشتهر برج السرطان بالشخصية المزاجية والحساسة، والانتقام، لكن على الجانب الآخر يمتاز بالعديد من الصفات الجيدة التي تجعله مميزاً.

وإذا كان شريك حياتك من مواليد برج السرطان، نقدم لك 5 مميزات ستجعلك أكثر تقبلًا لعيوبه، وفقًا لموقع "timesofindia".

- الدعم والمساعدة:

يتميز مواليده بأنهم عاطفيون للغاية، لذا فهم دائمًا على استعداد لمساعدة وتقديم الدعم لشريكة حياتهم.

- مخلصين للغاية:

بمجرد أن يلتزم مولود هذا البرج بعلاقة عاطفية، فإنه مخلص لشريكة حياته، يحاول دائماً لجعل علاقتهم أفضل.

- إظهار الحب والاحترام:

يميلون إلى إظهار الحب والاحترام دائمًا للطرف الآخر، إضافة إلى ذلك، لن يفعلوا أي شيء من شأنه أن يسبب الألم والحزن.

- الاستقرار:

يرغب مولود السرطان الاستقرار، لذا يفضل في أغلب الأوقات قضاء وقت ممتعًا في المنزل مع أسرته.

- الاهتمام بالتفاصيل:

يتميز رجل السرطان بأنه ذات شخصية تعشق الاهتمام بتفاصيل شريكة حياته، ومشاركتها في جميع الأنشطة التي تحبها.

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