بإطلالة جريئة.. ريم البارودي في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة ريم البارودي عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع " إنستجرام"، خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، مفتوح من منطقة الصدر.

ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون الأبيض، ونظارة شمسية سوداء كبيرة.

واختارت أن تكون على طبيعتها دون وضع مكياج.

واعتمدت إكسسوارات بسيطة تمثلت في قلادة و أقراط وخلخال.

وتظهر ريم جرائه في أخر إطلالاتها، وكانت تعليقات الجمهور ما يلي: "ليدي غاغا العرب"، "أجمل ريكا"، "أجمل واحدة في الساحل".