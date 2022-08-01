هبة الأباصيري: مصر في مكانة محترمة على مستوى الصحة والتعليم

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت الإعلامية هبة الأباصيري، إنّها زارت معهد ناصر منذ فترة إذ كان العمال يعملون فيه على قدم وساق، ورغم ذلك لم تتوقف الخدمات الطبية والصحية، ما يشير إلى وجود احترافية شديدة.

وأضافت الأباصيري، خلال حلقة اليوم من برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc: «نحن الآن في عصر زادت فيه الميكروبات والفيروسات وأصبحت أكثر شراسة من ذي قبل، لأننا في البداية أسأنا لبيئتنا، ما جعل الميكروبات والفيروسات تتأقلم وتطور من نفسها، ومصر في مكانة محترمة على مستوى الصحة والتعليم، وهذا الأمر يجب الإقرار به».

1000 سرير إضافي

وأشادت الإعلامية إيمان عز الدين، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة، موضحة أنه خلال اجتماع الرئيس مع عدد من قيادات الدولة والمسؤولين استعرضت جهود المعهد والاقسام الجدديدة التي استحدثت ووصول السعة السريرية للمعهد إلى 1000 سرير إضافي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان باعتبارها الجهة المسؤولة».

ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد

وأشارت إلى أنّ الرئيس وجه بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة البنية التحتية والاستعانة بخبرات استشارية عالمية في هذا المجال على مستوى كل المجالات الموجودة في معهد ناصر.

وتابعت: «التطوير سيؤدي إلى زيادة الطاقة الاستيعابية والأسرة والخدمات والمجالات والتخصصات، فالتخصص الواحد أصبح يحتوي على تخصصات كثيرة».

وواصلت: «لدينا في مصر خلية نحل كبيرة واستثمارات ضخمة، مثل حياة كريمة والكثير من المبادرات الأخرى، كما تستثمر الدولة المصرية في صحة الإنسان».