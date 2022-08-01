«الإفتاء» ترد على سيدة: «حسبي الله ونعم الوكيل» ليست دعاء شر كما يظن البعض

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، جاء مضمونه: «زوجي سافر من 5 لـ6 سنين، ومابينزلش إجازة أقل من هذه المدة الزمنية، ومبيسألش على عياله وأنا اللي ربتهم لوحدي، وفي وضع ضاق بي زرعًا وبتحسبن على طول، هو ده حرام ولا حلال أتحسبن عليه، وماذا أفعل؟».

«الإفتاء» توضح حكم حسبنة السائلة على زوجها

وأجاب أحد أمناء الفتوى على السائلة، في مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، قائلًا إن الحسبنة ليست دعاء بـ شر كما يظن البعض، لكن هي مجرد أن الإنسان يفوض من خلالها أمر إلى الله سبحانه وتعالى، «أي أن الله حسبي وكفيلي ووكيلي من كل شيء».

أمين الفتوى: يجب على الزوج رعاية أسرته

وتابع أمين الفتوى موجهًا نصيحته لزوج السيدة السائلة، إذ حثه على ضرورة رعايته لزوجته وأسرته، «ولكن إحنا بنقول برضو لمن يسافر أنه يراعي أن هناك زوجة وأن هذه الزوجة تحتاج إلى من يعينها على الحياة، والله لو الواحد تركته زوجته مع أولاده أسبوع مش هيتحمل فـ لذلك هو يراعي هذا».

واختتم أمين الفتوى جوابه: «يعني لو الزوج قعد سنة يرجع يقعد معا زوجته شهر، حتى علشان يعنيها يبقى في تلطيف في الحياة، فإذا المسألة مش جمع فلوس وخلاص، في جانب معنوي مهم جدًا، وهو التربية والرعاية للأسرة».