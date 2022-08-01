5 نصائح فعالة لاستعادة نشاطك بعد الإجازة: تحدث مع أصدقائك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

التوقف عن عمل الروتين الوظيفي فجأة لمدة أيام من الأمور التي تؤثر على بعض الأشخاص عند الرجوع إليه مرة أخرى، إذ يصعب على الكثيرين عودة حياتهم مثلما كانت، ومن المحتمل أن يأخذ الأمر الكثير من الوقت، ما يؤثر على التحصيل المهني.

معاناة تصاحب الكثير من الرجال عقب الانتهاء من العطلة الصيفية، عبر عنها البعض عبر منشورات على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، قائلًا: «إجازة الصيف وخدناها، مش عايز أرجع الشغل»، وقال آخر: «الواحد مش متخيل بعد ما قضى الأيام الحلوة دي يرجع للروتين الممل»، مشيرًا إلى أنه يحمل عبء المهام الموكلة إليه بعد الرجوع ما يجعله يشعر بالذعر.

نصائح عند العودة إلى العمل بعد إجازة الصيف

لذا يوضح «هن» خلال السطور التالية مجموعة من النصائح التي تساعدك في استعادة نشاطك بعد الانتهاء من إجازة الصيف، حتى تعود حياتك كما كانت عليه من ممارسة للتمارين الرياضية أو أداء وظيفتك، بحسب «Times Of India».

- يلزم عليك البدء في فحص الرسائل الخاصة بمكان عملك، حتى تعرف ما يحدث داخل العمل، كما توجهك إلى ترتيب أولوياتك، وبالتالي الحد من الشعور بالضغط والقلق.

- عادة ما يتناول الأشخاص العديد من الوجبات المتنوعة، ويخرجون عن نظامهم الغذائي المعتاد، لذا احرص على عودة نظامك الغذائي مرة أخرى ولكن بالتدريج.

- يفضل التحدث مع أصدقائك في العمل والتفاعل معهم حتى تخفف من عليك الشعور بالقلق.

- احرص على أخذ وقتك الكافي من النوم للتتخلص من الإرهاق، وتساعد ذهنك على التركيز.

- إذ كنت من هواة ممارسة الرياضة، حاول الرجوع إليها فورًا عقب الانتهاء من العطلة الصيفية، نظرًا لأنها تساعدك على استعادة التركيز وبقاء الجسم نشطًا، فضلًا على أنها تخلص الجسم من مشاعر التوتر والقلق التي تصاحبه.