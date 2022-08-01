"الحيوانات ترتدي مروحة".. اختراع غريب لمحاربة الحر في اليابان سعره 1400 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الطقس الحار يؤثر سلبا على الحيوانات، تماما مثل البشر، لكن يبدو أن هناك اختراع مثير للدهشة سيحارب أشعة الشمس الشديدة.

وفي اليابان، تعاونت شركة ملابس في طوكيو، مع أطباء بيطريين لتصنيع مروحة يمكن للحيوانات الأليفة ارتداؤها لمساعدتهم على اجتياز أيام الصيف الحارة، وفقا لموقع sky news .

- أطول موجة حر تضرب اليابان

وبعد انتهاء موسم الأمطار في طوكيو في أواخر يونيو، عانت العاصمة اليابانية من أطول موجة حر مسجلة مع درجات حرارة وصلت إلى 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) لمدة تسعة أيام.

- مكونات الجهاز

يتكون الجهاز من مروحة صغيرة وخفيفة، تعمل بالبطارية متصلة بملابس شبكية وتنفخ الهواء حول جسم الحيوان.

- صاحب الاختراع

جاءت الفكرة عن طريق ري أوزاوا، Rei Uzawa ، رئيسة شركة Sweet Mommy ، لتصنيع الملابس.

- سبب الاختراع

قالت أوزاوا، إنها فكرت في هذا الاختراع، لرغبتها في التغلب على الأوقات العصيبة التي مر بها كلبها من نوع "الشيواوا" في كل مرة يخرج فيها في نزهة في الطقس الحار.

وأضافت: "لم يكن هناك موسم ممطر تقريبًا هذا العام، لذا جاءت الأيام الحارة مبكرًا، ولهذا أعتقد أننا طورنا منتجًا مناسبًا للسوق".

- أول ظهور للمنتج

وتابعت، أن الجهاز ظهر لأول مرة في أوائل يوليو، وتلقت حوالي 100 طلب للمنتج.

- مواصفات المنتج

يأتي الجهاز بخمسة أحجام مختلفة ويبلغ سعره 9900 ين (60 جنيهًا إسترلينيًا)، ما يعادل حوالي 1400 جنيها مصريا.

- صاحب كلب يكشف رأيه في الاختراع

من جانبه يقول مامي كوماموتو، 48 عامًا، صاحب كلب صغير صغير يُدعى بودينج: "عادةً ما أستخدم أكياس الثلج الجاف (لإبقاء الكلب باردًا)، لكنني أعتقد أنه من الأسهل أن أسير مع كلبي في الشارع إذا كانت لدينا هذه المروحة".

الصابون يقتل البكتريا.. خرافات يجب التوقف عن تصديقها

مراحل "مرعبة".. هذا ما يحدث لجسم الإنسان إذا مات في الفضاء

أغلى أطعمة حول العالم.. منها الدجاج الأسود وكافيار الألماس

ما السر وراء نباح الكلاب بكثرة في الليل؟

لماذا يشعر الرجال بالملل سريعا عند التسوق مقارنة بالنساء؟