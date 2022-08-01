11 علامة يستخدمها جسمك لإرسال تحذيرات مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نتجاهل عادةً بعض العلامات الشائعة التي تعطيها لنا أجسامنا كتحذيرات من مشكلات أكبر، رغم أن العلامات الشائعة ليست جميعها مدعاةً للقلق.

عندما نتحدث عن الصحة، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقول المثل الشهير. ومن الأفضل تحديد موعدٍ مع طبيب عندما نلاحظ هذه الأعراض.

نستعرض أبرز العلامات المهمة التي تعطيها لنا أجسامنا. وتذكر مراجعة الطبيب دائماً إذا كنت قلقاً على صحتك وفقاً لموقع برايت سايد.

1. قشرة الشعر وتساقط الشعر

تمثل فروة الرأس المليئة بالقشرة مشكلةً شائعة، وربما تكون علامةً على نقص الفيتامينات والأملاح المهمة عندما تأتي مصحوبةً بتساقط الشعر. ويمكن أن يكون انخفاض معدلات الزينك وفيتامينات بي 2، وبي 3، وبي 6، وبي 7 والحديد سبباً لهذه المشكلة اليومية.

2. تجاعيد اليدين والأصابع

يعتبر ظهور التجاعيد على أجسامنا علامةً طبيعية وصحية على التقدم في العمر، وعادةً ما تتجعد أصابعنا عندما نبقى في الماء لفترةٍ طويلة من الوقت.

لكن تجعد أيدينا وفقدانها لمرونتها أسرع من بقية أجزاء الجسم ربما تكون علامة يرسلها جسدك كتحذير. إذ إن ظهور التجاعيد على الأصابع دون التعرض للماء ربما يكون علامةً على الجفاف، أو ضعف الدورة الدموية، أو مشكلة في الغدة الدرقية.

3. البقع البيضاء على اللسان

يتمتع اللسان الصحي بلونٍ وردي عادةً. وإذا لاحظت ظهور بقع بيضاء على لسانك، فقد تكون علامةً على الإصابة بالقلاع الفموي أو سلاق الفم، وهي حالةٌ شائعة بين المصابين بمرض السكري.

وربما تكون البقع البيضاء علامةً على سوء العناية بالفم أيضاً، لهذا قد يفيدك رفع مستوى صحة الإسنان في التغلب على هذه المشكلة.

4. الطفح الجلدي

يُعد احمرار الجلد والحكة من علامات الإصابة بالإكزيما، لكن الطفح الجلدي المصحوب بالحمى يمكن أن يكون نتيجة العدوى أو ملامسة نباتات بعينها في بعض الأحيان.

وربما تكن بقع الطفح الجلدي عبارةً عن عدوى حتى لو لم تبدو خطيرة، لهذا يُنصح بفحصها من جانب طبيب متخصص.

5. تورم الكاحلين

يمثل تورم الكاحلين مشكلةً شائعة من مشكلات الحمل. لكن الإصابة بتورم الكاحلين دون حمل قد تشير إلى ضعف الدورة الدموية، أو مشكلات في القلب، أو قصور في وظائف الغدة الدرقية.

أما السبب الأقل خطورة لهذا العرض فهو تناول الملح بكميات كبيرة، مما قد يؤدي للإصابة بالاستسقاء.

6. جفاف العينين

تؤدي هذه العلامة إلى الشعور بالحرقان، والالتهاب، والإضرار بالعينين. وربما يكون الجفاف ناتجاً عن التقدم في العمر أو تناول بعض الأدوية، لكنه قد يكون علامةً على الإصابة بمتلازمة شوغرن أيضاً.

ومتلازمة شوغرن هي اضطراب في جهاز المناعة، ويأتي مصحوباً بجفاف الفم عادةً.

7. الانتفاخ

لا يمثل انتفاخ البطن قليلاً بعد تناول الطعام مدعاةً للقلق في المعتاد، لكنه قد يمثل علامةً على حساسية الطعام أحياناً.

إذ إن تناول الأطعمة التي تسبب لك الحساسية (حتى وإن لم تدرك ذلك) قد يسبب إطلاق الكثير من الغازات في معدتك. ويعتبر القمح والغلوتين من أكثر المواد الأغذية التي تسبب الحساسية.

8. الكدمات غير المفهومة

إذا كنت تعثر على كدمات في جسمك باستمرار ولا تتذكر الاصطدام بأي شيء، فمن الأفضل أن تتوجه إلى طبيبك.

ويمكن أن تكون الكدمات العشوائية ناتجةً عن مجرد نقص في أحد الفيتامينات، لكنها قد تكون علامةً على شيء أكثر خطورة مثل مرض تجلط الدم.

9. العطش المستمر

يعتبر الحفاظ على ترطيب جسمك وتناول الكثير من الماء أمراً مهماً دائماً، لكن الشعور بالعطش طوال الوقت يعد من الأعراض الشائعة لمقدمات السكري. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى الإرهاق والتبول المتكرر نتيجة العطش المستمر.

10. النفضان العضلي العشوائي

يحدث النفضان العضلي نتيجة أسباب متعددة تشمل النشاط البدني، والإجهاد، والجفاف، وعدم الحصول على نومٍ كاف.

وربما يشير في بعض الحالات الأشد خطورة إلى الإصابة باضطراب عصبي أو مرض في الكلى.

11. الشخير

ربما يكون الأمر مزعجاً لشريكك، لكن الشخير ليس مضراً لجسمك عادةً. ونادراً ما يكون علامةً على الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي. وتحتاج الإصابة بهذه الحالة إلى اهتمامٍ طبي، وربما يصف لك الطبيب جهازاً طبياً لمساعدتك في النوم والتنفس بشكلٍ أفضل أثناء الليل.

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