الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الماء أمر حيوي وضروري لحياتنا ولكن بسبب التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية، أصبح الحصول على مياه نقية أمر صعب، لذا يلجأ البعض إلى شراء الفلاتر والمرشحات أو غلي ماء الصنبور قبل الاستهلاك.

ولكن ما هي أفضل طريقة لضمان نقاء المياه؟ وفقا لموقع " timesofindia".

هل ماء الصنبور مناسب للشرب؟

قد تكون رحلة المياه من محطة معالجة المياه آمنة وخالية من البكتيريا والتلوث لأنها تستخدم الكلور والفلورايد لقتل البكتيريا، ومع ذلك، لا تكون الأنابيب التي تتدفق من خلالها حتى تصل إلى منزلنا نظيفة، وبينما يتم جمعها في محطات التخزين والمعالجة، تجذب المياه المزيد من الملوثات في هذه العملية.

ما أهمية غليان الماء؟

يعتبر الغليان من أقدم الطرق للحصول على مياه شرب آمنة وهي طريقة معالجة منزلية للمياه تمارس على نطاق واسع وتستخدم لتنقية المياه.

والغرض الرئيسي منها هو قتل الجراثيم الموجودة فيها.

وبالإضافة إلى أن غلي الماء، يساعد في إزالة الكائنات الدقيقة التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية، ولكن إذا كنت تعتقد أنه يتم إزالة الشوائب مثل الرصاص والزرنيخ والمغنيسيوم والنترات والمواد الكيميائية الأخرى بعد الغليان، فهذا غير صحيح، لذلك من أجل تطهير تلك الفيروسات والبكتيريا غير المرئية التي تنقلها المياه، تأكد من غلي الماء باستمرار لمدة 20 دقيقة على الأقل، لأن إذا قمت بغليها أقل من ذلك، فتعتبر المياه غير صالحة للشرب.

هل المياه المفلترة جيدة للشرب؟

بالمقارنة مع الماء المغلي، تعتبر المياه المفلترة أكثر أمانًا للشرب إذ يساعد جهاز تنقية المياه في إزالة الشوائب والمواد الكيميائية والكائنات الدقيقة من المياه الملوثة أو مياه الصنبور مع جعلها خالية من مسببات الأمراض.

فوائد شرب المياه؟

من المعروف أيضًا أن تناول المياه الصالحة للشرب يعزز نظام المناعة الصحي حيث توجد بها جميع المعادن والفيتامينات الضرورية، كما أنها تساعد في عملية إنقاص الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي وصحة الجلد.

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