6 نصائح للحفاظ على الحيوانات الأليفة في الطقس الحار.. لا تتركها داخل السيارة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يهوى البعض تربية الحيوانات الأليفة، إذ يكون التعلق بها بالنسبة لهم مثل التعامل مع البشر أو ربما أقوى، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف لا يعرفون ما يمكن فعله للاهتمام بالحيوانات، الأمر الذي يؤثر سلبا على الصحة.

ومن منطلق ذلك، يوضح «هن» خلال السطور التالية مجموعة من النصائح التي يلزم اتباعها للحفاظ على الحيوانات الأليفة خلال فصل الصيف بحسب صحيفة «Times Of India».

نصائح للحفاظ على الحيوانات الأليفة

- مع ارتفاع درجات الحرارة من المحتمل أن تدهور الحالة الصحية للحيوان، ويصل به الأمر حد الإصابة بسيلان اللعاب، ارتفاع معدل ضربات القلب، لذا يلزم التأكد جيدًا من وجود الحيوان في منطقة ظل، والامتناع عن تعرضه للحرارة بشكل مباشر مع الحرص على تقديم الماء العذب أمامه.

- عادة ما يترك الأشخاص الحيوانات داخل السيارة بمفرده لمدة طويلة من الوقت، خاصة خلال فترة النهار عند أدائهم المهام الخاصة بهم، ما يسبب ضررا للحيوان لوصول حرارة الشمس إليه.

- خلال فترة النهار، تصبح أسطح المعدن والأسفلت أكثر حرارة، وبالتالي يتأذى منها الحيوان عند السير عليها، لذا حاول الابتعاد بالكلاب عن المناطق الساخنة حفاظًا على كفوفه من الحروق والأضرار الصحية.

- نظرًا لأن الحيوانات الأليفة قابلة للزيادة بشكل مفرط خلال فصل الشتاء، يمكن الحفاظ على صحة حيوانك والحصول على جسم مثالي خلال الصيف من خلال تدريبه في الصباح الباكر للسير لمدة نصف ساعة.

عمل فحوصات دورية

- عند ملاحظة وجود علامات غريبة على حيوانك الأليف مثل القيء، الحمى، وغيرها من الأعراض يلزم التوجه إلى الطبيب مباشرًة حتى لا تتفاقم المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة عمل فحوصات دورية من فترة إلى أخرى.

- يمكنك إطعام حيوانك الأليف من الوجبات التي تحافظ على ترطيب الجسم، إذا لاحظت رغبته في ذلك، مع الحرص على اتباعه نظام غذائي متوازن غني بالسوائل أيضًا.