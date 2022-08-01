منها الشوفان... أطعمة تنتهي صلاحيتها في وقت أقرب مما تعتقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد نعتقد أن بعض الأطعمة تستمر فترة صلاحيتها مدة كبيرة، ولكن الحقيقة أن بعض المواد الغذائية لا تصلح في وقت أقرب مما تعتقد، وبالتالي قد يصبح تناولها ضارا.

نقدم لك قائمة الأطعمة التي يجب عليك استخدامها في أقرب وقت ممكن عند إحضارها إلى المنزل، تأكد أيضًا من تاريخ "الصلاحية" أثناء شراء مثل هذه الأطعمة، وفقا لموقع timesofindia.

- الشوفان

أحد الأطعمة الخارقة الشعبية التي يأكلها الناس، ومع ذلك، ومما يثير دهشة الجميع، فإن مدة صلاحيته صغيرة جدًا ويمكن أن ينتهي في غضون 4-6 أشهر فقط، وبالتالي، فإن نصيحة الخبراء بأنه لا ينبغي لنا شراء مخزون الشوفان بكميات كبيرة.

- الدقيق

غالبًا ما يُعرف الدقيق الأبيض بفترة صلاحية أطول، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تخزين الدقيق لمدة 2-3 سنوات.

يُنصح بعدم تخزين الكثير من الدقيق ويجب استخدامه في غضون عام، لأنه قد يصاب بالديدان والحشرات.

- أغذية معلبة

من المهم أن تستهلك الأطعمة المعلبة في غضون عام، أي ضرر طفيف يؤدي إلى تلف الطعام المعلب.

-الزيوت غير مفتوحة

الزيوت يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى عامين عند تخزينها في ظروف مناسبة، مما يعني أنه يجب تخزين الزيت في مكان مظلم وبارد أو في الثلاجة.

يجب على المرء دائمًا البحث عن أي تغيرات في رائحة أو لون الزيت ، حيث يلعب الغلاف الجوي دورًا كبيرًا في إفساده، بعض الزيوت التي يجب عليك شراؤها بعناية هي - زيت الجوز وزيت وزيت السمسم وزيت الأفوكادو.

- بعض الخضروات

يجب تناول الخضروات مثل البروكلي والفطر والفلفل الحلو والكرفس والخس في أسرع وقت ممكن، وإذا كنت تريد تخزينها لأكثر من أسبوع، تأكد من وضعها في مكان بارد وجاف وفي كيس ورقي.

ماذا يحدث لجسمك إذا خرجت من ماء البحر دون استحمام؟

كيف تتجنب زيادة الوزن أثناء تناول الطعام خارج المنزل؟

هل ابتلاع الشعر في طعامك دون قصد ضار بالصحة؟

لماذا عليك تجنب المشي حافي القدمين حتى في المنزل؟

في موسمها.. طرق بسيطة لاختيار المانجو الطازجة