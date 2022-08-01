أهم 10 أعراض صامتة للنوبات القلبية.. تصاب دون أن تعرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تعلم أن أي شخص يمكن أن يصاب بنوبة قلبية ولا يعرف ذلك؟ في عام 2016، ذكرت مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن 45٪ من جميع النوبات القلبية هي ما يسميه الأطباء "الصامت".

بمعنى أنها لا تسبب الأعراض التقليدية، مثل الضغط أو الألم في الصدر أو الذراع اليسرى، إذ يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة عندما تنسد الشرايين التي تنقل الدم إلى القلب.

هذا يحرم عضلة القلب من الأكسجين الغني بالمغذيات ويمكن أن يسبب ضررًا شديدًا، وفق ما أورد موقع "برايد سايت".

- آلام في المعدة وعسر الهضم.

الأكثر شيوعًا عند النساء، الغثيان وعسر الهضم وآلام البطن هي علامات تحذير معقولة تشير إلى نوبة قلبية.

هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت هذه الأعراض المعدية المعوية مصحوبة بضيق في التنفس أو التعرق أو الدوخة.

إذا كنت قد تناولت للتو وجبة حارة أو وجبة سريعة، فمن المحتمل أن يكون اضطراب المعدة وحرقة المعدة طبيعيين تمامًا.

ومع ذلك، عندما يستمر الألم في صدرك، ولم تكن متأكدًا من أنها حرقة، فقد حان الوقت لإجراء اختبارات على طبيبك.

- دوار

عدم شرب كمية كافية من الماء، أو تخطي الغداء، أو الوقوف بسرعة كبيرة، كلها أشياء يمكن أن تجعلك تشعر بالدوار.

لكن الشعور بالدوار أو الدوار المصحوب بألم في الصدر وضيق في التنفس قد يدل على أن نوبة قلبية قد تكون في طريقها.

عندما يكافح القلب ولا يستطيع توصيل الأكسجين ، فإن هذا يؤثر سلبًا على الدماغ.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن الدوخة والدوار والإغماء كلها علامات على النوبات القلبية التي من المرجح أن تحدث عند النساء أكثر من الرجال.

- ضيق في التنفس.

إذا كنت تشعر وكأنك ركضت للتو في ماراثون بعد صعود الدرج، فقد تكون هذه علامة على أن قلبك يواجه صعوبة في ضخ الدم إلى باقي أجزاء جسمك.

يمكن أن يحدث ضيق التنفس دون سبب واضح، مع أو بدون ألم في الصدر، وهو علامة أخرى يتم التغاضي عنها لنوبة قلبية صامتة.

وفقًا لمؤسسة القلب، يحدث هذا العرض في كثير من الأحيان عند الرجال أكثر من النساء.

- غثيان وقيء.

قدم الباحثون عدة نظريات حول سبب القيء المرتبط بالنوبات القلبية.

وفقًا للباحثين، يحدث هذا عندما تتضرر خلايا القلب بسبب ضعف إمداد الدم.

نتيجة لذلك، تطلق هذه المناطق المتضررة حمض اللاكتيك وحمض البيروفيك ومستقلبات أخرى.

يؤدي تراكم هذه المستقلبات إلى زيادة الحموضة في الدم، ما قد يؤدي إلى القيء.

- ألم في الحلق والفك.

ربما سمعت أن ألم الصدر الذي ينتشر أسفل ذراعك هو أحد أعراض الأزمة القلبية.

ما قد لا تعرفه هو أن الضغط أو الضيق أو الألم أو الضغط أو الإحساس بالألم في صدرك وذراعيك، يمكن أن ينتشر أيضًا في رقبتك وفكك، وأسفل منتصف وأسفل ظهرك، وحتى ساقيك.

يمكن أن يكون الألم في الفك والحلق وكأنه ألم شديد في الأسنان.

- التعب الشديد أو الضعف.

الشعور بالإرهاق بعد ليلة بلا نوم أو يوم مرهق أمر طبيعي. ولكن إذا كنت جالسًا في السرير وتشاهد التلفاز وفجأة لم تعد قادرًا على رفع رأسك، فقد يعني ذلك مشكلة.

في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن أكثر من 45 في المائة من النساء المصابات بنوبة قلبية قلن إنهن شعرن بالضعف أو التعب قبل ذهابهن إلى المستشفى.

في عام 2003، استطلعت جمعية القلب الأمريكية أكثر من 500 امرأة نجين من النوبات القلبية ونشرت النتائج في مجلة الدورة الدموية.

أفاد 71 في المائة من النساء عن شعورهن بالتعب دون سبب منطقي في الأسابيع التي سبقت النوبة القلبية.

- عدم انتظام ضربات القلب.

تعد ضربات القلب غير الطبيعية، والمعروفة أيضًا باسم عدم انتظام ضربات القلب، من أعراض أمراض القلب الشائعة لدى كل من الرجال والنساء، على الرغم من أن لها أسبابًا أخرى أيضًا.

قد تلاحظ أن قلبك ينبض بشكل أسرع أو غير منتظم، وفي معظم الحالات، ستعاني أيضًا من الدوار.

عندما يتعطل إيقاع قلبك، لا يضخ الدم المؤكسج بشكل صحيح، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة باضطراب خطير في ضربات القلب يسمى الرجفان الأذيني.

- التعرق غير المبرر.

يمكن أن يحدث التعرق المفرط قبل دقائق من النوبة القلبية.

وعلى عكس التعرق المنتظم الذي يحدث بعد التمرين أو في الطقس الدافئ، غالبًا ما توصف هذه الأعراض بأنها تعرق بارد.

تسمى هذه الحالة غشاء العرق وتؤثر على جسمك بالكامل بدلاً من جزء من جسمك.

وجدت دراسة أجريت عام 2005 من جامعة إلينوي في شيكاغو أن التعرق، بالإضافة إلى الشعور بعدم الراحة في صدرك أو ذراعك أو رقبتك أو فكك، يمكن أن يكون مؤشرًا موثوقًا به لنوبة قلبية.

- شعور عام بعدم الارتياح.

قد لا تشعر أنك على حق تمامًا، لكن لا يمكنك تحديد السبب بالضبط.

تشير الحالة العامة من عدم الراحة والشعور العام بعدم الارتياح إلى نوبة قلبية صامتة في الطريق.

إنها فكرة جيدة أن تقوم بفحص قلبك ، حتى إذا كنت لا تعتقد أنك تظهر عليك علامات شائعة لنوبة قلبية.

- ألم في الصدر.

لا يعاني بعض الأشخاص من أي ألم في الصدر ، بينما في البعض الآخر ، قد لا تكون الأعراض مفاجئة أو شديدة دائمًا.

يمكن أن يستمر ألم الصدر أو الانزعاج لعدة ثوانٍ أو دقائق ، وهو شائع عند الرجال كما هو الحال عند النساء.

في الأشخاص الذين يعانون من ألم شديد في الصدر، يشعر البعض بضغط شديد أو شعور بالامتلاء. يشعر الآخرون بوخز أو ألم حاد في الطعن.

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