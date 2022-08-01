نصائح للأمهات للتعامل مع الأبناء بطريقة سوية.. «بلاش تبقي مسيطرة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

العديد من المشاكل تحدث بين الأمهات والأطفال داخل المنزل، نتيجة لاختلاف وجهات النظر وطرق التعامل الصحيحة معهم، إذ يفتقد الأمر للغة الحوار المشتركة، فضلا عن غياب العامل المشترك الذي يجمع بينهم من أنشطة واهتمامات بجانب طريقة التعامل، ما يجعل الأمر يتحول إلى علاقة متأزمة بها العديد من الاختلافات، والتي ينتج عنها تفاقم المشكلات ويمكن أن تصل إلى الابتعاد والهجر.

نصائح للتعامل مع الأم التوكسيك

لارا سمير، أخصائي العلاج النفسي، تحدثت خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج«جروب الماميز»، عن مفهوم العلاقة التوكسيك، وقدمت روشتة للأمهات للتعامل الصحيح بها مع الأبناء، إذ قالت: «مصطلح التوكسيك جديد علينا في المجتمع، لكن أحنا عارفينه من زمان ولكن بشكل مختلف، بنشوف كمية حاجات وأمراض نفسية واضطرابات من أول سن المراهقة أو حتى أوائل العشرينات، أوقات الأم مبتكونش تقصد، لكن دورنا التوعية، هناك نوعين من الأمهات اللواتي يندرجن تحت مسمى الأم التوكسيك، النوع الأول الهليكوبتر ودي عايزة تسيطر على الابن وده يعود بضرر عليهم، بيمشوا عكس كلام الأم علشان لفت الانتباه والبعد عن التحكم والسيطرة».

أنواع العلاقة التوكسيك

أما النوع الثاني لمفهوم التوكسيك، قالت أخصائي العلاج النفسي، خلال المداخلة الهاتفية: «الأم الخايفة والقلقانة دائما، مبتحاولش تفتش في تليفونات أطفالها، لكنها ناشرة القلق في البيت والخوف والرعب، الأم والأبناء مبيباش قصدهم يكونوا توكسيك».

وقدمت روشتة للأمهات، قالت خلالها: «الموضوع بسيط، لازم نتكلم مع الاطفال من غير تحكمات ولا تعديل، يجب على الأمهات تسمع لحكايات ولادها مهما كانت تافهة بالنسبة ليها، الطفل مبينساش الخذلان من الأمهات والأسر، لازم الأم تشتغل على نفسها وتعترف بالخطأ، مع الاعتذار والاعتراف للأطفال بالطريقة الخاطئة في التعامل مع الأطفال، هي خطوة صعبة لكنها هتبني ثقة غير طبيعية بينها وبينهم».