دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. «اللهم اختر لنا ما يرضيك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة وإعلان الأوائل على الجمهورية، تلك اللحظة التي يترقبها الأهالي بقلوب مرتجفة وينتظرها الأبناء بخوف وحذر وأمنيات تكاد أن تتحقق، لذا يبحث العديد عن دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة هو أكثر ما يدخل السكينة والطمأنينة ويحول التوتر إلى رضا بقضاء الله ومهما كانت النتيجة فإنها خير من الله واجب الشكر والحمد عليه.

دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

يعد دعاء ما قبل نتيجة الثانوية العامة 2022 هو أكثر ما يبحث عنه الأهالي والأبناء من شدة الترقب والتوتر، لذلك قال الشيخ محمد أبو بكر في برنامجه «إني قريب»: «أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجبر خاطر كل طالب في الثانوية العامة، وفي غير الثانوية العامة اسأل الله أن يحقق آمال آبائكم وأمهاتكم فيكم، أسأل الله أن يفتح لكم مغاليق الأمور وأن ييسر لكم كل شيء وأن يرزقكم فهم سليمان وبلاغة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقكم كل خير ويبعد عنكم كل شر، وأن يقدر لكم الخير».

وأضاف الشيخ محمد أبو بكر: «بقول لكل واحد مهما كان مجموعك ثق بأن الله سيقدر لك كل خير وثق أن الله قال في القرآن إن لا يضيع أجر من أحسن عملا وقل دائما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث والزم سورة يس تجد فيها الخير العجيب».

فيما قال الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب في مسجد عمرو بن العاص، لـ «هن»: «عليهم أن يدعوا الله قائلين اللهم اختر لنا ما يرضيك وأرضنا به».

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة

بعد معرفة أفضل دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة الذي يخفف نوعا ما الضغط النفسي للطلاب والأهالي هناك عدة نصائح قدمتها الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، لتأهيل الطلاب نفسياً لظهور النتيجة، إذ قالت يجب على الأهل والأسر محاولة ضبط النفس والتعامل بحكمة عند ظهور نتيجة الثانوية العامة، وعدم تعنيف الطلاب، حتى لا يدفعهم الأمر للانتحار، الأمر الذي أصبح شائعا في السنوات الأخيرة: «متخلوش الولاد يحسوا بتأنيب ضمير على المصاريف اللي ادفعت على الفاضي، كل واحد بياخد نصيبه، ويجب على الأهل محاولة إخفاء المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق حتى لا يشعر الابن بالضغط بصورة أكبر».