متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟.. تعرف على الموعد الصحيح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينتظر عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2022، ظهور تنيجة الثانوية العامة، ويترقبونها بقلق بالغ، إذ أنها تحدد مستقبلهم وأي كلية سيلتحقون بها، وتعتبر الثانوية العامة مرحلة فارقة في حياة الطلاب بعد لجان امتحانات وليالي طويلة من المذاكرة والسهر بمجرد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ومن ثم خطوات التنسيق وفتح باب التقديم للكليات المختلفة، ويستعرض التقرير التالي الإجابة على سؤال متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022.

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2022؟

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه ينتظر ظهور نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس وهو ما يتزامن مع الساعات المقبلة، سواء في يوم 3 أغسطس أو 4 أغسطس، أو غدا الثلاثاء، ولكن بمجرد اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يصبح الطلاب وأولياء الأمور أكثر قلقا وترقبا لمعرفة النتيجة وتحديد مستقبلهم.

كيف يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022؟

ونتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن، يمكن الحصول عليها من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية، إذ أتاحت جريدة «الوطن» لقرائها إمكانية الحصول على النتيجة عبر تسجيل البيانات لتظهر فور ظهور نتيجة الثانوية العامة بالتزامن مع قرب انتهاء الوزارة من كافة إجراءات إعلان النتيجة، من مراجعة الدرجات لإعلانها، وتحديد الأوائل على مستوى الجمهورية والمحافظات المختلفة.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

وتوجد نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الوطن، إذ أنه بمجرد الدخول على الرابط ستظهر لك 6 خانات تمكنك من كتابة بياناتك ومن ثم تصل لك النتيجة بمجرد ظهورها، وتلك الخانات هي بيانات شخصية عن الطالب، أولها الاسم الرباعي، ثم إدخال رقم الجلوس، ويليه اختيار الشعبة سواء أدبي أو علمي علوم أو علمي رياضة، وفي الخطوة الرابعة سيتمكن الطالب من اختيار محافظته، وبعد ذلك إدخال البريد الإلكتروني وفي الخطوة السادسة والأخيرة إدخال رقم التليفون للحصول على النتيجة عبر بوابة الوطن فور ظهورها وإعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل ظهور النتيجة

وقدمت دكتورة هالة حماد الاستشاري النفسي نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل ظهورها، إذ قالت إن الطلاب يجب ألا يشعروا بتأنيب ضمير على المصاريف اللي دفعت على الفاضي في حالة النتيجة السيئة، ويجب على الأهل محاولة إخفاء المشاعر السلبية مثل التوتر والقلق حتى لا يشعر الابن بالضغط بصورة أكبر: «يجب على الطلاب ممارسة الرياضة واليوجا، والاستمتاع بالإجازة لتخفيف الضغط والتوتر، وتناول وجبات صحية».