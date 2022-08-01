رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. «اعرف درجاتك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعتبر رابط الحصول على نتيحة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، الأكثر بحثا بين الطلاب وأولياء الأمور، إذ تصدرت التريند، وتعتبر الحدث الأهم بين الجميع سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وداخل المنازل والطرق والمواصلات العامة، إذ يفصلنا عن موعد صدورها ساعات قليلة.

ويُقدم موقع «الوطن»، للقراء رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، في إطار الخدمات التي تقدمها، لمتابعيها فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يمكن الحصول عليها بمجرد الدخول على الرابط ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة بالطالب، سواء بالاسم أو برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022:

- الخطوة الأولى ينبغي الدخول على الرابط المتاح عبر «الوطن».

- الخطوة الثانية كتابة اسمه رباعيًا.

- يحدد الطالب الشعبة التي تخصص بها وأدى فيها الامتحانات.

- يجب على الطالب تسجيل البريد الإلكتروني والحرص.

- إذا لم يتوفر لدى الطالب بريدًا إلكترونيًا من الممكن أن يدخل على البريد الخاص بأي شخص مقرب منه.

- يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به الذي أدى به الامتحانات.

- يدخل المحافظة التي يقطن بها.

- يضع رقم هاتفه ويتأكّد من صحته.

- الخطوة الأخيرة هي أن يختار الطالب «سجل الآن»، ثم ستصل إليه النتيجة قبل إتاحتها على المواقع الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت تداولت خلال الساعات الأخيرة الماضية، أخبار حول نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 74%، وأنه سيتمّ إعلان الأوائل في الشعبتين العلمية والأدبية صباح يوم الثلاثاء، الأمر الذي نفاه الدكتور طارق شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

وأكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حين اكتمالها وسيتمّ الإعلان في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.